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娛樂 最新消息

幻藍小熊嗨玩水槍狂噴粉絲 報喜11月登高流開唱

幻藍小熊挑戰前輩TWICE、aespa的夯曲。（記者王文麟攝）幻藍小熊挑戰前輩TWICE、aespa的夯曲。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「GENBLUE」幻藍小熊昨晚在兒童新樂園舉辦演唱會，她們挑戰前輩TWICE、aespa的夯曲，與歌迷上演清涼的水槍大戰。令人驚喜的是，團員驚喜宣布11月8日將在高雄流行音樂中心舉辦大型個唱，嗨翻現場粉絲。

幻藍小熊開場化身「樂園精靈」，嗨唱《COCOCO》、《ACT LIKE THAT》、《So what》等多首嗨歌，她們更上演水槍大戰，與滿場「小熊餅乾」（粉絲名）一起玩水，狂噴粉絲完全不手軟。

6位團員有備而來，先是相約到夜市玩射氣球訓練射擊能力，還請化妝師幫忙化了「最強防水妝」，隊長XXIN笑說：「有跟粉絲約定好不能朝著臉射，但以防萬一，就算濕透也會美美的。」「忙內」NICO驚呼超好玩了，「15歲第一次玩水槍的回憶就是跟粉絲度過，值得紀念！」

幻藍小熊昨晚在兒童新樂園開唱，宣布11月唱進高流。（記者王文麟攝）幻藍小熊昨晚在兒童新樂園開唱，宣布11月唱進高流。（記者王文麟攝）

配合演唱會主題「K-POP狂歡音樂祭 女團之夜」，幻藍小熊也挑戰TWICE的《TT》跟aespa《Whiplash》，坦言在變換隊形的舞步上花了許多心力排練。

昨晚幻藍小熊搶先預告，9月出道週年會發行全新韓文單曲，預告會走火辣的「Hot girl風格」，還有登上美國大聯盟球場演出的規劃，緊接著11月確定高雄舉辦大型個唱，行程排好排滿。

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