星光紅毯鬥熱鬧-恐龍大戰猛毒 金剛版美少女戰士搶鏡

MV導演「自動鮪魚」戴著鬼面具神秘亮相，造型激似電影《猛毒》的主角。（攝影新聞組攝）

〔金曲獎採訪團／台北報導〕金曲36星光紅毯出現許多熱鬧花絮，意外驚見「恐龍」大戰「猛毒」，甚至還冒出了反串的「金剛版美少女戰士」搶鋒頭。

「恐龍的皮」兩名成員頭戴恐龍頭套走紅毯，還找來一隻巨型恐龍助陣超級吸睛。（攝影新聞組攝）

「恐龍的皮」入圍「最佳演唱組合獎」，兩名成員頭戴恐龍頭套走紅毯，還找來一隻巨型恐龍助陣，就穿著玩偶裝在紅毯奔馳，讓主持人傻眼說：「快逃，好大」

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八十八顆芭樂籽紅毯造型以「紅心芭樂」為發想搭配，主唱阿強（右三）穿女僕裙現身，激似「金剛版的美少女戰士」。（攝影新聞組攝）

導演「自動鮪魚」以wannasleep的《基礎憂鬱》角逐最佳MV，他戴著鬼面具神秘亮相，造型激似電影《猛毒》的主角。主持人黃偉晉好奇蒙面的「自動鮪魚」在紅毯上看到什麼，「自動鮪魚」則幽默笑回，「我現在什麼都看不到。」

八十八顆芭樂籽要搶「最佳樂團獎」，主唱阿強穿女僕裙現身，激似「金剛版的美少女戰士」，他直呼心情不錯，至於得獎要不要向女友水源路希子求婚？他打趣：「要嗎？可以在新聞中心後台（求）噢。 」團員則透露，造型是以「紅心芭樂」為發想搭配。

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