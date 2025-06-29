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娛樂 最新消息

Energy揭典禮序幕 告五人夢幻共演楊乃文

Energy合體擔任開場代表，為典禮揭開序幕。（台視提供）Energy合體擔任開場代表，為典禮揭開序幕。（台視提供）

〔金曲獎採訪團／台北報導〕本屆金曲獎表演陣容堅強，日本歌姬MISIA暌違多年來台開唱亮眼；阿爆和原住民音樂人的8分鐘演出震撼；彭佳慧則帶來融合華語與客語的動人舞台，氣氛熱烈。人氣樂團告五人與搖滾女王楊乃文首度同台合唱，組合夢幻。

告五人與楊乃文（右三）攜手在金曲舞台詮釋三首歌曲。（台視提供）告五人與楊乃文（右三）攜手在金曲舞台詮釋三首歌曲。（台視提供）

金曲典禮暌違28年再度取消主持人，由六組歌手擔任「六角引言人」。其中Energy擔任開場代表，原先預計缺席的坤達最終趕到，五人合體驚喜現身，為典禮揭開序幕。

告五人與楊乃文攜手詮釋三首歌曲，從告五人的億萬點擊代表作《愛人錯過》，到楊乃文的經典《思緒的盡頭》，壓軸再合體挑戰林強的閩南語迷幻之作《愛情研究院》。兩組音樂人渾厚嗓音交織，情緒層層堆疊，網友熱烈回應：「天團遇上搖滾女王」、「跨世代演出太驚喜」。

典禮也安排緬懷橋段，由歌后魏如萱獻聲致敬過世音樂人。她深情表示：「這首歌像一封信，希望他們在另一個地方聽見。」

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