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《金曲36台語歌王歌后》李竺芯擒雙金 發揚台語音樂上國際 陳以恆嗨喊台灣獨立音樂萬歲

台語歌王陳以恆（右）、歌后李竺芯都是「新秀」殺出重圍。（攝影新聞組攝）台語歌王陳以恆（右）、歌后李竺芯都是「新秀」殺出重圍。（攝影新聞組攝）

〔金曲獎採訪團／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮昨晚在小巨蛋登場，台語歌王歌后都是「新秀」殺出重圍，陳以恆以《罐頭塔》奪下歌王，在台上開心喊出「台灣獨立音樂萬歲」；李竺芯先以《Suí 水》奪下歌后，隨後又拿下最佳台語專輯，喊話希望未來能把台語音樂發揚到國際，贏得網友一片讚聲。

最佳原住民語歌手獎由賽德克族音樂人姑慕巴紹獲得。（攝影新聞組攝）最佳原住民語歌手獎由賽德克族音樂人姑慕巴紹獲得。（攝影新聞組攝）

李竺芯擊敗詹雅雯、蔡秋鳳、林美秀與王彙筑等強勁對手，以《Suí 水》奪下台語歌后、最佳台語專輯，她帶著父母親上台領獎，感動台下粉絲。

李竺芯是本屆金曲獎的大黑馬，共入圍6項大獎，她在專輯中嘗試法文、日語等不同語種，很多人以為她在國外長大，其實她是土生土長的台南人。

李竺芯獲頒台語歌后，致詞時不改幽默性格，「歌聲是一件很坦白的事情，裡面會隱藏很多個性，還有經過的事情，例如像是我的個性，就是一個『瘋女人』。」逗樂台下觀眾。

李竺芯從11歲就開始唱歌，後來更遇到了恩師鍾興民，鍾興民時常要求她唱歌能夠做自己，畢竟人類不是AI，不需要太過完美。李竺芯領悟後表示：「所以我才發現，我應該接受自己難聽的聲音，把好的壞的招牌都拆掉，我就自由了。」更感謝父母在小時候送她去學唱歌。

新科台語歌王陳以恆是早稻田畢業的學霸高材生，卻踏上了音樂之路，受訪表示：「今年每個音樂作品都非常不一樣，我做不了他們的作品，他們也做不了我的作品，感謝金曲獎。」過去有網友質疑聽不懂他的台語，陳以恆也霸氣回應：「沒關係，聽二次聽三次就好了，聽不聽得懂其實沒有感受到共鳴的話，是我的音樂做得不夠好，因為音樂是一個傳遞情緒的載體。」

特別的是，陳以恆是從高中才開始學台語，致詞時也講了英文，他笑說：「我平常看電影看電視都是看英文的，所以會輸出英文也是很正常的事情，台灣是很包容各個不同文化。」

姑慕巴紹喜獲原住民語歌手獎

此外，最佳原住民語歌手獎由賽德克族音樂人Kumu Basaw姑慕巴紹獲得，她上台時笑說去年還在金曲獎上唱家家的和聲，今年不僅入圍還順利得獎。她直言從國小六年級開始接觸音樂，今年已經43歲，但從沒放棄過，感性表示「苦難是化了妝的祝福」。

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