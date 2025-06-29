BIGBANG大聲把北流嗨變夜店 揪粉絲920高雄見

大聲活潑又可愛，唱歌也能把粉絲逗得超開心。（COME ON JKSSP提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團BIGBANG成員大聲昨在北流開唱，他自稱是「信守承諾的男人」，因為去年就跟台粉約好會帶著演唱會再來，昨不但實現諾言，更宣布9月20日唱到高雄，讓4000名歌迷嗨到不行。

大聲又唱又跳，表演功力一流。（COME ON JKSSP提供）

搞笑功力一流的大聲，昨數度逗得粉絲大笑，也不斷比起大拇指大喊「台北粉絲真棒，水啦」，還害羞告白「我愛你們」。不過他透過唸信表達對粉絲一直以來的感謝，希望能把心意傳達給大家，更有感而發，表示雖然經營YouTube頻道很有趣，不過站在舞台上才是最能獲得能量的事。

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大聲昨演唱包括團體夯曲在內的18首歌曲，把北流變成夜店。在演出最後，大聲更神秘透露，要公開一個沒人知道的秘密，詢問粉絲︰「大家9月20日有空嗎？」原來是他要唱進高雄，立刻掀起全場尖叫聲，大聲邀請在場粉絲：「雖然距離有點遠，還是希望大家都可以來支持！」為演出劃下溫馨句點。

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