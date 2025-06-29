五月天穿越大巨蛋搖滾到白髮80歲 小朋友嗆不喜歡周杰倫 嚇壞阿信怕被K

五月天在演唱會中帶領粉絲踏入時光機。（相信音樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕五月天昨登上台北大巨蛋開唱第二天，同時也是「5525＋1回到那一天」25週年巡迴演唱會主題的第一場。他們以一連串耳熟能詳的《OAOA》、《孫悟空》、《盛夏光年》、《終結孤單》熱力開場，讓現場4萬名觀眾瞬間嗨翻。

五月天在演唱會搭上時光機，帶領歌迷一起到2055年繼續開唱。（相信音樂提供）

五月天向來與歌迷約定「要唱到80歲」，昨晚透過VCR「說到做到」。影片中他們穿越時空來到2055年，找來《派對動物》MV裡的「熟版五月天」，模擬80歲的自己正在排練「5555演唱會」，還有怪獸的女兒詠詠驚喜現身。緊接著演唱《相信》、《人生海海》等組曲，背景播放五人白髮蒼蒼的動畫影像，呼應「到80歲也要搖滾」的承諾與浪漫。

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在點歌環節，一位10歲小弟弟與爸媽、姊姊一起來看演唱會，阿信問他：「有沒有感謝爸媽帶你來？」弟弟卻靜默不語，讓阿信笑說：「想必你想看周杰倫的，我下次帶你去下水道看！」還虧他是「假五迷、真杰粉」。沒想到弟弟突然大聲回：「我不喜歡周杰倫！」瞬間讓五月天捏了一把冷汗，阿信趕緊接話：「很怕他（周杰倫）半夜從香港回來K我們一拳！」

五月天昨唱進大巨蛋第二天。（相信音樂提供）

瑪莎立刻緩頰：「弟弟不懂什麼叫激將法。」阿信接著說自己要「幫弟弟做人」，問他要不要點唱自己跟周杰倫合唱的《說好不哭》，沒想到弟弟完全不買單，改點姊姊想聽的《終於結束的起點》。阿信哭笑不得：「弟弟還沒被社會化，這點相當好，但要記得，不要得罪周杰倫。」

五月天昨帶領4萬歌迷再次走入大巨蛋。（相信音樂提供）

★附中學弟點唱 瑪莎爆氣阿信補刀

除了弟弟爆梗，現場還有一位穿著師大附中校服的粉絲引起注意。身為師大附中學長的瑪莎開口問：「學測考得怎麼樣？」學弟苦笑回：「滿惆悵，沒考很好。」阿信立刻安慰他：「沒關係，我們台上五個人，百分之八十沒考好，有個甚至沒考。」話鋒一轉又虧起冠佑：「但他資產不得了，在林口還有房！」

該名學弟點唱《因為你 所以我》，原因是「小時候滿常聽」，讓瑪莎瞬間爆氣：「你現在也沒多大！」阿信則補刀提醒：「學長脾氣滿大的，以後點歌小心點，不要講什麼小時候。」演唱會笑聲不斷。

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