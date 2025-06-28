金曲表演頒獎看點多 米希亞張清芳天后上陣

米希亞擔任金曲表演嘉賓，昨來台親切和粉絲打招呼。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰、侯家瑜／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮今晚7點在台北小巨蛋登場，本屆典禮沒有主持人是一大挑戰；已故歌王方大同已獲得「評審團獎」，更被看好是本屆大贏家；蕭煌奇要爭金曲雙語歌王殊榮、蔡健雅則要搶第5座的華語歌后，都是頒獎典禮的大看點。

方大同被看好是大贏家熱門人選。（資料照，記者陳奕全攝）

手握4座金曲歌后獎座的蔡健雅擔任引言人，她是華語歌后紀錄保持人，本屆將與魏如萱、戴佩妮、陳忻玥、Karencici廝殺；華語歌王的競爭同樣激烈，蕭煌奇要迎戰柏霖、林家謙、呂士軒以及李榮浩，力爭首座華語歌王。

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已故的金曲歌王方大同，以生前最後一張專輯《夢想家》入圍金曲36最佳作詞人、最佳作曲人、最佳華語專輯共5項大獎，已提前獲得評審團獎，許多歌迷都很期待，他有機會獲得其他獎項的肯定。

本次典禮演出的看點也不少，本報昨天獨家直擊，表演嘉賓之一的米希亞與團隊抵達松山機場，現場約有10多名幸運粉絲守候，一睹天后風采。搖滾女王楊乃文出道28年，首度擔任金曲表演嘉賓，並與超夯樂團告五人合作，預告將帶來風格激盪的全新演出，她預告：「曲目具挑戰性，請大家拭目以待！」雙金歌后彭佳慧則要帶來結合客語與華語演出，展現文化融合之美。

本屆入圍者蕭煌奇與魏如萱，都將準備極具紀念意義的致敬演出，蕭煌奇會演唱特別貢獻獎得主翁孝良的作品；魏如萱則是擔任緬懷橋段的表演者，以深情歌聲致敬離世音樂人。

此外，歌壇「東方不敗」張清芳將以頒獎嘉賓身分重返金曲舞台，其他頒獎人還有羅時豐、盧廣仲、9m88、李玖哲、曹雅雯、黃妃、陳明章、麋先生與曾敬驊等人。

典禮星光大道將於下午5點開始，頒獎典禮則於晚上7點開始，並在台視主頻及金曲YouTube頻道進行直播。

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