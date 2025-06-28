五月天10球漂浮大巨蛋 興奮唱回台北

五月天回到台北開唱，團員都覺得近鄉情怯。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天將近10年沒在台北市舉辦大型巡演，昨晚終於回到台北開唱，「回到那一天」25週年巡迴演唱會首登台北大巨蛋，8場預估吸引32萬人朝聖，票房推估有11.28億元。天王好友「周董」周杰倫雖然昨晚人在香港開唱，不忘送上大花籃，強調「周五的心，永不缺席」。

五月天大巨蛋開唱，漂浮球增為十個視覺更炫目。（相信音樂提供）

砸1.2億元強化製作 主舞台LED長幅達125公尺

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五月天大巨蛋開唱，硬體再強化，視覺炫目。（相信音樂提供）

為了首次的大巨蛋演唱會，五月天再砸1.2億元強化製作內容，演唱會加上「MAYDAYLAND」各項布展，動員多達8500人。主舞台巨幅LED長度長達125公尺，創下這系列長度之最，另外原本飄浮空中的「神的孩子都在跳5球」，來到大巨蛋再加5球，讓全場都看得到隨歌曲變換的視覺效果，要讓全場4萬歌迷回憶最美「十」刻。

五月天回到台北開唱，團員緊張又興奮。（相信音樂提供）

一連帶來《OAOA》、《孫悟空》、《乾杯》等歌曲，阿信高喊：「五月天終於回到台北了！」並談到：「上次在台北開專屬演唱會是2016年，將近10年了。」他說這次爸媽終於可以搭捷運就來看演唱會，昨天雖下雨，但場館內不被雨淋，阿信說：「下雨不碰到一滴雨，真是最大的幸福了！」

周杰倫人在香港開唱，不忘送花祝福五月天。（相信音樂提供）

周董任性祝賀送上最大花籃

周董人在香港，送上花牌寫到「最任性的祝賀就是我不在現場，不過花也是要最大的吧！」昨晚阿信也巧妙談到，覺得周董很幸福，因為他的「快樂小夥伴」都不會在台上「衝康」他，暗指瑪莎等團員愛吐槽他。

昨晚五月天演唱會一個「關鍵字」就是「近鄉情怯」，包括瑪莎和怪獸都提到近鄉情怯心情，阿信爆料：「我很久沒在團員上台前看到他們緊張，會假裝很輕鬆來找我聊天，因為怕我緊張。」顯見回到台北開唱，團員都很重視。

瑪莎則吶喊：「台北晚安！心裡很感動，好幾年都喊高雄、桃園、台中晚安，雖然沒有不好，但我終於可以體驗開車10幾分鐘就到場館。」其他團員開始揶揄他，一再「暗示」他住「蛋黃區」，瑪莎則笑回：「蛋白邊邊啦！」大巨蛋第一場，五月天熟悉的鬥嘴畫面又重現。

大巨蛋首場，五月天緊張卻也興奮，一度讓氣氛不太一樣，冠佑說：「很高興在台北大巨蛋有自己演唱會，但剛才氣氛搞得今天好像最後一場的感覺。」他強調：「今天五月天準備很多歌，希望每首歌藏在每個人心中，都有屬於你的五月天。」

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