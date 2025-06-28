83歲張育安病逝 周遊憾未見前夫最後一面

周遊證實前夫張育安（右）於昨晨離世，前夫一直由兩人的兒子張志群（左）負責照顧。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕87歲資深製作人「阿姑」周遊昨證實前夫張育安在晨間因病辭世，享壽83歲。她下午強忍悲痛，出席廣播公會臺灣廣播人書畫聯展，全程僅起身致意，神情哀戚。

周遊透露，張育安近年飽受大腸癌與慢性肺氣腫折磨，3個月前昏迷，近日好不容易甦醒拔管，下巴卻脫臼需手術，大發脾氣情緒崩潰，病情急轉直下。

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周遊強忍悲痛出席臺灣廣播人書畫聯展，遺憾沒見到張育安的最後一面。（記者傅茗渝攝）

周遊前晚參加感恩餐會返家後，正與兒子張志群討論醫療後續，沒想到凌晨接到醫院通知張育安需插管搶救，最終血壓無法回升，撒手人寰。周遊心疼兒子長期照顧父親，「請個人幫忙就要3萬，還要付房租、生活費，都是我在幫忙。」

周遊感謝老公李朝永每月拿出1到3萬協助，也自掏腰包讓張育安住單人房，希望他晚年舒服。雖與前夫分開數十年，她始終惦記舊情，哽咽坦言未能見最後一面成遺憾，現已著手處理後事，盼好好送他最後一程。

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