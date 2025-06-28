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娛樂 最新消息

金牌特務變身非典型英雄 捲入神秘縱火案快崩潰了

泰隆艾格頓日前出席《玩火燎原》紐約首映會，透過視訊接受國際媒體訪問。（美聯社）泰隆艾格頓日前出席《玩火燎原》紐約首映會，透過視訊接受國際媒體訪問。（美聯社）

〔記者許世穎／台北－紐約連線報導〕《金牌特務》男星泰隆艾格頓繼《黑鳥》之後，再度與跨界擔任製作人的犯罪小說家丹尼斯勒翰攜手合作，主演並監製Apple TV+全新影集《玩火燎原》。泰隆飾捲入神秘縱火案演的資深調查員「戴夫」，坦言並不是典型的討喜英雄，但對演員來說極具吸引力，「他藏著一種詭異、扭曲的自由感。」

泰隆艾格頓在影集《玩火燎原》飾演捲入神秘縱火案的資深調查員，認為角色非典型英雄。（Apple TV+提供）泰隆艾格頓在影集《玩火燎原》飾演捲入神秘縱火案的資深調查員，認為角色非典型英雄。（Apple TV+提供）

影集靈感來自奧斯卡最佳紀錄片得主凱瑞安多利斯主持的Podcast節目《Firebug》中的真實秘密；泰隆表示火看似很性感，但也充滿摧毀的能力，「我們也希望透過這部影集展現那一面。」

該劇延續泰隆與丹尼斯勒翰從《黑鳥》時期就建立的創作默契，他透露在讀劇本之前就幾乎篤定會演了，「因為我們在拍《黑鳥》時就開始聊這件事了，這部戲籌備了好一陣子，當丹尼斯終於寄來前幾集劇本時，天啊！我真的超興奮。」

泰隆艾格頓形容在《玩火燎原》飾演的戴夫藏著詭異、扭曲的自由感 。（Apple TV+提供）泰隆艾格頓形容在《玩火燎原》飾演的戴夫藏著詭異、扭曲的自由感 。（Apple TV+提供）

泰隆說，戴夫和他過去詮釋過的任何角色都截然不同，表面上是正義的一方，但他越深入案件，也越接近自我崩潰的邊緣，「他不知道自己在世界上的定位，也無法理解什麼是真實的自我。但到了本季結尾，他多少會開始意識到一些。」最後他不忘提醒觀眾：「我真心希望觀眾會喜歡這段認識戴夫的旅程，儘管過程絕對不會感到輕鬆。」

《玩火燎原》首兩集已於Apple TV+全球上架，新集數將於每週五更新。

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