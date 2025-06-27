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娛樂 最新消息

賈永婕談小S狀態變好 女兒安安曾夢大S

賈永婕熱心公益，昨出席慈善協會成果發表會。（記者胡舜翔攝）賈永婕熱心公益，昨出席慈善協會成果發表會。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕賈永婕2022年成立「永婕美少女慈善協會」，最初是募集疫情使用的呼吸器，近年她則開始致力於偏鄉兒少心靈照護計畫。昨賈永婕出席慈善協會成果發表會，被問及好友小S近況，賈永婕低調透露兩人都有保持聯繫，對方一直很努力，也透露女兒安安有夢到大S。

賈永婕的協會近年致力服務偏鄉兒少，她也盼望協會能持續下去，「不可能今年給孩子資源，明年就不見了，（計畫）需要長久支持陪伴，每一年都要告訴自己要堅持下去。」

而好友小S痛失胞姊大S向節目告假半年，賈永婕提到兩人都有在聯繫，並說小S一直很努力在照顧自己及家人，狀態有比之前好一些，至於之前傳出具俊曄打算在金山附近買房陪大S，賈永婕則說不清楚細節、沒聽說。

S媽日前多次發文思念大S，賈永婕感嘆，對於媽媽而言失去女兒是很嚴重的打擊，提到女兒安安曾夢過大S，對方跟安安說自己過得很好；近期小S二女兒Lily將舉辦畫展，賈永婕透露小S有親自邀約，賈永婕到時候也會到場支持。

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