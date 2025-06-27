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娛樂 最新消息

《決裂20年破冰5年》孫德榮重啟喬傑立帝國 同框羅志祥送驚喜大禮

孫德榮（左）將羅志祥早年在威聚唱片的五首歌版權無償送他。（記者潘少棠攝）孫德榮（左）將羅志祥早年在威聚唱片的五首歌版權無償送他。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕王牌經紀人孫德榮曾是台灣偶像男團風潮的推手，打造出羅志祥為主的「四大天王」與「羅密歐」、5566、183club、7朵花等團體。他昨重磅宣布開播YouTube頻道「喬傑立帝國」，力邀羅志祥同台合體，師徒倆和解5年後、暌違25年首度在媒體前同框，現場互糗互虧，象徵一笑泯恩仇。

孫德榮與羅志祥過去因誤會決裂長達20年，直到透過微信重新聯繫，才讓兩人破冰。孫德榮透露，當初手機故障資料全丟，透過昔日「Postm3n」成員林大晉詢問羅志祥聯絡方式，沒想到對方還畏縮說要先問羅志祥本人的意願，讓孫德榮當場開酸「沒懶趴」。

收到訊息的羅志祥則坦言：「想說他要跟我說什麼，要罵我嗎？」直到看到第一句「好久不見」才放下戒心，隨即對話展開，孫德榮率先開口：「你為什麼要背叛我？」羅志祥則回：「你為什麼要拋棄我？」兩人才終於敞開心房，解開多年心結。

孫德榮強調，羅志祥是他簽下的第一位藝人，此次重逢別具意義。記者會上他更送出驚喜大禮，將羅志祥早年在威聚唱片的五首歌版權無償送出，羅志祥感動直呼雞皮疙瘩掉滿地。

此外，兩人更大方聊起身後事，羅志祥坦言世事無常，已立好生前遺囑盼未來不造成困擾，孫德榮聽到嚷嚷：「你沒寫我沒道德！」羅志祥趕緊笑說回家馬上改，兩人一搭一唱大方開身後事玩笑，讓現場笑聲不斷。

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