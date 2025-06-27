《人物專訪》蕭煌奇許願再度目中無人 拚歌王打造金曲五金行

蕭煌奇期盼奪下華語歌王，要完成開「五金行」的目標。（記者王文麟攝）

記者陽昕翰／專訪

蕭煌奇以《沒事的》角逐本屆金曲獎。（記者王文麟攝）

金曲獎頒獎典禮在明天登場，蕭煌奇手握四座金曲獎的台語歌王，本屆以專輯《沒事的》角逐華語歌王大獎，希望實現開「五金行」的目標。對於自身勝算，他謙虛說：「華語專輯太多、曲風太多元，每一年評審的角度都不一樣，能夠被選上真的不容易。」才在世壯運奪金牌的他，期盼能延續好運封王。

對於自己的專輯，蕭煌奇充滿自信，「現在就看我的運氣好不好囉，我有去拜了虎爺啦，希望靠虎爺發威，能夠再讓我『目中無人』一次。」

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蕭煌奇特別提到，這張專輯上的突破，「開始發展出自己聲音的共鳴跟特色，不是每一首歌都要唱得很重，善用每個情感的表達跟聲音的變化，有很多不一樣的詮釋跟挑戰。」

過去幫自己製作了許多經典歌曲，蕭煌奇坦言比較容易陷入盲點，「怎麼錄都會知道自己的套路」，這也是他開始與不同製作人一起合作的原因，「請別人來製作，更能看出我的聲音如何表現。」這兩年他還參加創作營，與年輕音樂人寫歌交流，覺得收穫滿滿。

世壯運柔道奪金 後年有心赴日再戰

除了在音樂上的成績，蕭煌奇上月在世壯運的柔道項目奪冠也掀起話題。從小學習柔道的他，當年就是為了生計放棄柔道，轉而投入駐唱人生，並展開歌唱事業。

蕭煌奇始終感謝柔道帶給他的歷練，「學柔道的人都很有韌性，面對困難不會輕易放棄，這也是我獲得的人生啟發。」這次重返賽場奪冠讓他很感動，還計畫後年赴日本關西參加下一屆的世壯運。

積極互動粉絲 高EQ回應網友惡意酸言

蕭煌奇近來積極與粉絲互動，常在社群平台Threads分享點滴，像是挑戰射飛鏢、炒牛肉，釣出許多網友留言。

蕭煌奇不去在乎網友的惡意酸言，總能展現高EQ做出回應，談及背後原因，他解釋：「我常跟現在的小朋友有一些很地獄的互動，更希望透過這些分享，讓大家看看盲人私下的生活，其實我們也可以嘗試許多不同的事物。」歌王努力跟大家搏感情，更想喚起大眾對於身心障礙者的同理心。

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