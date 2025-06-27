晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大霈養200多條蚯蚓分解廚餘 樂當「阿祖」揪友結親家

大霈分享今年開始不吹冷氣，改用電風扇度過夏日的節能減碳經驗。（公視提供）大霈分享今年開始不吹冷氣，改用電風扇度過夏日的節能減碳經驗。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「大霈」李霈瑜昨出席全球合製影視計畫記者會，分享她近年積極投入減塑、減碳行動，今年夏天更徹底不開冷氣，以電風扇取代空調，「一開始會熱醒、睡不著，後來就習慣了。」她坦言就算為了家中貓狗短暫開機，也會設定定時開關，自己入睡時就穿背心短褲撐過夜晚。

除了節能，大霈也致力推廣蔬食，與好友吳汶芳共同創辦無肉市集，「我們雖是雜食性動物，但以蔬食為核心。」她提倡從不浪費、互相尊重飲食選擇做起，鼓勵民眾就算無法全素，也能逐步減少肉類攝取，為健康與地球盡心力。

最特別的是，大霈還在家中養起200多條蚯蚓處理廚餘，笑稱「牠們繁殖太快，我已經當阿嬤、阿祖好多次了！」甚至和同樣養蚯蚓的友人互稱「親家」。此外，她還撿回一隻十元硬幣大小的烏龜，取名「福德」，成為新家庭成員。她呼籲善用黑水虻、微生物等自然分解方式減少焚化，「只要願意花一點心思，每個人都可以為環境出一份力。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中