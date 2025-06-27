大霈養200多條蚯蚓分解廚餘 樂當「阿祖」揪友結親家

大霈分享今年開始不吹冷氣，改用電風扇度過夏日的節能減碳經驗。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「大霈」李霈瑜昨出席全球合製影視計畫記者會，分享她近年積極投入減塑、減碳行動，今年夏天更徹底不開冷氣，以電風扇取代空調，「一開始會熱醒、睡不著，後來就習慣了。」她坦言就算為了家中貓狗短暫開機，也會設定定時開關，自己入睡時就穿背心短褲撐過夜晚。

除了節能，大霈也致力推廣蔬食，與好友吳汶芳共同創辦無肉市集，「我們雖是雜食性動物，但以蔬食為核心。」她提倡從不浪費、互相尊重飲食選擇做起，鼓勵民眾就算無法全素，也能逐步減少肉類攝取，為健康與地球盡心力。

請繼續往下閱讀...

最特別的是，大霈還在家中養起200多條蚯蚓處理廚餘，笑稱「牠們繁殖太快，我已經當阿嬤、阿祖好多次了！」甚至和同樣養蚯蚓的友人互稱「親家」。此外，她還撿回一隻十元硬幣大小的烏龜，取名「福德」，成為新家庭成員。她呼籲善用黑水虻、微生物等自然分解方式減少焚化，「只要願意花一點心思，每個人都可以為環境出一份力。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法