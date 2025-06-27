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娛樂 最新消息

王智騫吃范麒智嘴皮喊乾 被讚「胸肌最大」可當抱枕

范麒智（右）為《靈魂約定》獻出螢幕初吻，與王智騫有多場吻戲。（記者潘少棠攝）范麒智（右）為《靈魂約定》獻出螢幕初吻，與王智騫有多場吻戲。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕范麒智、王智騫、廖奕琁、大久保麻梨子出席三立BL劇《靈魂約定》首映記者會。王智騫、范麒智有不少吻戲，王智騫爆料范麒智的嘴唇太乾，拍吻戲一直被磨到，還吃到對方的嘴皮，笑說有次導演看不下去喊卡，直喊：「那麼乾嗎？」范麒智趕緊解釋是天氣太冷了。

王智騫有不少裸露戲，體態被大家公認是「胸肌最大、最適合當抱枕」的演員，他透露，為了保持體態，幾乎每隔一天就會健身3小時，「之前拍過一部游泳戲，那時候大家都很拚，之後就習慣這樣維持。」

廖奕琁、大久保麻梨子劇中上演GL女女戀，廖奕琁表示，兩人認識17年，從未在戲劇上合作，笑稱當初打電話邀約大久保麻梨子演情侶時，還特別強調：「是演情侶喔，會有啾啾那種的！」坦言一開始還擔心兩人感情太好，拍攝親密戲會笑場。雙姝有一場撞球檯上的激烈吻戲，讓同場演出的洪暐忍不住誇讚：「兩位姐姐真的『獸性超強』！」這段情感戲甚至引來廖奕琁老公吃飛醋。

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