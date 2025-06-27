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《人物專訪》完美人夫劉冠廷＆孫可芳手機互定位

劉冠廷遠赴大馬拍攝電影，回到飯店心繫在台灣的孫可芳。 （記者王文麟攝）劉冠廷遠赴大馬拍攝電影，回到飯店心繫在台灣的孫可芳。 （記者王文麟攝）

記者廖俐惠／專訪

劉冠廷（左起）在《私家偵探》殺青後，才向周汶儒及李子俊坦言老婆懷孕。（記者王文麟攝）劉冠廷（左起）在《私家偵探》殺青後，才向周汶儒及李子俊坦言老婆懷孕。（記者王文麟攝）

劉冠廷首度接拍香港電影《私家偵探》，與香港導演周汶儒、李子俊一同接受專訪。劉冠廷分享兩年前遠赴馬來西亞拍攝，老婆孫可芳當時身懷六甲，有一次出血特別嚴重，當下覺得「可能留不住」，卻怕影響老公工作，不願明說。劉冠廷事後才得知狀況如此緊急，十分心疼。

私家偵探戲裡老婆搞外遇 戲外難忍戴綠帽

所幸兒子「小太陽」已經健康長大，1歲多的他最近很愛講話，也開始模仿大人語氣，讓劉冠廷更留意自己的發言。同樣身為人父的導演周汶儒，透露劉冠廷是在殺青後才坦言老婆懷孕，他非常能體諒劉冠廷的心情，私下除了叮囑他孕婦不能吃什麼之外，也提醒劉冠廷要多錄影，留下與孩子成長的美好回憶。

劉冠廷戲外婚姻美滿，不過片中卻出現老婆外遇的劇情，原來這是導演周汶儒朋友的真人真事，女性友人的老公偷吃自己的閨密，還帶回去夫妻倆一起買的新房。被問到如果被戴綠帽是否會原諒對方？導演李子俊表示願意原諒，劉冠廷則直呼很難回答：「要看犯後的悔意啊，法官不都這樣。」不過如果出軌對象是朋友，劉冠廷坦言真的難以接受。

從愛情長跑到結婚，劉冠廷夫婦逐漸建立信任，婚後也在彼此手機互相定位，如果工作太晚，對方比較不會擔心。

周汶儒則透露，有次在飯店上面的咖啡廳與製作人吃飯談公事，結果老婆抱著女兒打視訊電話來，說「雖然不懷疑你，但你知道婚姻是很脆弱的。」讓周汶儒未來更加謹慎、懂得拿捏分際。《私家偵探》現正上映中。

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