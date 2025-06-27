張玉嬿首同台葉全真 突出包閉門懺悔3天

張玉嬿（左）和葉全真出道30年首度合作。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕葉全真與張玉嬿都是昔日八點檔一姐，兩人昨和湯志偉、王琄、楊麗音等人排練舞台劇《同學會！同鞋～》，這是她們出道超過30年來首次合作。張玉嬿受訪時透露過去不僅工作上毫無交集，私下也從未碰過面，第一次合作，張玉嬿雖在舞台上出包，讓場面混亂不已，反而讓葉全真安心，她笑說：「原來在台上不管發生什麼事，都會有人救援！」

葉全真（左三）劇中遭情變，氣到揮舞菜刀，讓夏靖庭（左起）、吳世偉、張玉嬿、湯志偉、凱爾、王琄和楊麗音急著阻止。（記者陳奕全攝）

腰帶鬆脫閃廁所 眾演員救援化險為夷

湯志偉爆料張玉嬿上週在台中演出時發生了一段插曲，因張玉嬿演到一半，發現自己腰帶鬆脫，她偷偷繞到舞台上的廁所裡，請工作人員幫忙處理，卻忘了接下來自己與凱爾有對戲，導致台上場面一度混亂。

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湯志偉笑說當時張玉嬿在廁所調整腰帶，台上的凱爾找不到對戲對象，試圖找人救場，反而搞得更亂。最後張玉嬿優雅地從廁所走出來，仙氣十足問：「找我什麼事啊？」沒想到台上早已亂成一團，眾人只好硬著頭皮重演一遍。下台後，張玉嬿還悠悠說：「我應該沒有耽誤什麼吧？」讓大家忍不住笑成一片。

張玉嬿事後得知整個過程相當懊悔，她說：「我在家閉門懺悔思過3天，覺得非常羞愧，這是我第一次發生這種事，我一向自詡是專業演員。」

葉全真卻稱張玉嬿態度總是臨危不亂，始終保持著仙女形象，像是大家私下見面多是勾肩搭背地打招呼，只有張玉嬿總是輕聲細語、溫柔揮手。張玉嬿聽後則笑著解釋：「我平常只是轉到省電模式，只有上場才會把電量開到最大。」

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