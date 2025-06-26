哈林被爆死訊不爽 笑揭最荒唐假消息

哈林暌違11年接棚內節目，合作「事實查核中心」識別真假資訊。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「哈林」庾澄慶暌違11年重返棚內主持綜藝節目，他接下公視《哈！真相大白了》，與事實查核中心合作，為現代人最常碰到的「真假資訊」做查證，昨舉辦上檔記者會，好友卜學亮、彭小刀、周予天等人出席相挺，還送上球棒祝哈林「強棒出擊」破除謠言。

哈林（右二）開新節目，周予天（左起）、卜學亮、彭小刀（右）送球棒祝賀哈林「強棒出擊」。（記者潘少棠攝）

哈林當初收到節目邀約就對題材很感興趣，他也分享聽過最荒唐的假消息，是曾有網路討論「哈林跟庾澄慶長很像」，哈林直呼這句話傳超過10年了，忍不住笑回：「不曉得是被當梗，還是真的有人還分不清楚。」

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哈林也說自己之前曾被傳過烏龍死訊，他在2014年因胸悶、心悸，心臟曾做過微創手術，術後復原狀況良好，沒想到兩年前竟有YT影片稱他因心臟病發作病逝消息，他昨再次強調自己活得很好，當時看到死訊影片有些不爽，透露有去提告，不過製作該影片的是國外網站，最後沒能告成。

有感年紀增加，哈林每兩年都會做健檢，身體指數都還不錯，游泳、騎車之餘會做重量訓練維持肌力，「我有訂下身體指標，體重69、體脂19%，內臟脂肪9，就利用運動跟飲食控制完成目標。」

至於《騎吧！哈林小隊》是否會有第二季？哈林強調自己也在等候通知，如果要到國外拍攝還需要從長計議，他也說雖然樂見第二季誕生，但如果沒辦法做得比第一季好，還不如就此留下一個美好回憶。

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