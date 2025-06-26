《民主，練習中》揭露選舉秘辛

《民主，練習中》配樂朱頭皮（左起）、監製林正盛、導演楊正欣、前聯電董事長曹興誠、主角廖郁賢、郭稟翰、傅銘偉出席首映。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕紀錄片《民主，練習中》昨首映，包括文化部長李遠、前聯電董事長曹興誠都出席支持；該片記錄3位太陽花青年回鄉從政，進而揭露民主選舉遭地方暗黑勢力把持的秘辛。導演楊正欣強調電影只是開場，希望能讓更多人明白：「我們有選擇，也有力量。」

今夏除了《民主，練習中》，還有《看不見的國家》、《造山者—世紀的賭注》共3部台灣主體意識的紀錄片上映，堪稱「台灣的3堂公民電影課」；楊正欣坦言面對另外兩部強片壓陣，感到有壓力，「不過我們從地方政治出發，從民主練習的路上，看見公民一次次站出來，用行動回應體制的失靈。」

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監製林正盛緩頰表示不用太有壓力，也不用和其他部片比較，大家一起躬逢其盛；他將立法院妙喻成「怪獸的產地」，表示怪獸是地方派系權力糾葛分贓下的產物，只有繼續「民主練習」，才能永遠走在民主自由的道路上。

3位青年主角之一的阿賢有感而發表示，「都21世紀了，還是感受到地方派系的可怕，用極其荒唐的手段迫害我們」，直言民主進步就要撼動這結構。《民主，練習中》27日在台上映。

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