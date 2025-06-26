F1電影導演戀台 難忘小籠包

F1總裁兼執行長斯特法諾多梅尼卡利（左起）、布萊德彼特、湯姆克魯斯、導演喬瑟夫柯辛斯基、製片傑瑞布洛克海默在《F1電影》倫敦首映會上合影。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／紐約－倫敦連線報導〕電影《F1電影》導演喬瑟夫柯辛斯基與製片傑瑞布洛克海默分別接受台灣媒體訪問，不約而同表達想再訪台的心情，柯辛斯基回憶曾與「阿湯哥」湯姆克魯斯來台宣傳《遺落戰境》，一起包小籠包的回憶仍記憶猶新；布洛克海默則和李安一同來台宣傳《雙子殺手》，大讚「台灣真的很美，如果有機會拍片，非常願意來取景。」

曾執導《捍衛戰士：獨行俠》的柯辛斯基，新片《F1電影》與「小布」布萊德彼特合作，談起阿湯哥和小布，他認為兩人雖性格迥異，卻同樣敬業、投入、不把自己的地位視為理所當然，「甚至後期剪接也親力親為，實際合作起來感覺非常雷同。」

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柯辛斯基透露拍攝《F1電影》最難忘的是在比利時斯帕賽道拍攝的驚險戲，小布飆過號稱F1最危險彎道時卻笑得合不攏嘴，「原本那場戲要很緊張，但他每次衝過去都笑得太開心，最後我只好請他克制一下情緒。」他笑說小布幾乎整部片都沉醉在開車快感中，「殺青那天他還捨不得下車。」

布洛克海默強調，《F1電影》不僅是一部賽車片，更是結合刺激、浪漫與幽默的娛樂大片，「即使你對賽車一無所知，也能完全沉浸其中，保證觀眾進戲院前後的心情會截然不同。」他認為電影的核心始終是情感連結，「你得讓觀眾真的關心角色，跟著他們一起前進。」

至於挑戰完戰機與賽車，未來是否想朝海洋方向，柯辛斯基透露目前正在開發三部新作，背景分別設定在海上與太空，「就看哪部劇本最先完成，但可以確定的是，我一直在尋找新挑戰。」也喊話想再度來台會影迷。《F1電影》已在台上映。

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