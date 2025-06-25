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大罷免入三階 《滾出我的理髮院》玩諧音梗

導演陳世杰（左）罷免MV由《優雅的相遇》女主角龔葳（右起）、「山除薇害」罷團發言人阿美擔綱飾演一對美麗髮姐。（Taiwan Action提供）導演陳世杰（左）罷免MV由《優雅的相遇》女主角龔葳（右起）、「山除薇害」罷團發言人阿美擔綱飾演一對美麗髮姐。（Taiwan Action提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕大罷免行動邁入三階，「Taiwan Action公民罷免影片」昨推出三階首支強打影片，由導演陳世杰編導的MV《滾出我的理髮院》隆重登場，透過歌曲控訴國民黨立委令人質疑的親中及亂政的爭議作為，引來網友熱議。

大罷免入三階 《滾出我的理髮院》玩諧音梗導演陳世杰以台灣人最愛的諧音梗，打造歌舞MV《滾出我的理髮院》。
（Taiwan Action提供）

《滾出我的理髮院》透過約4分半影片，用「白布鞋（台語BAD BOY）」、「滾出理髮院（立法院）」、「割掉闌尾（藍委）炎」、「拿了總共（中共）多少錢」等諧音梗，告知社會大眾別再被不適任立委的花言巧語繼續矇騙。

陳世杰早在3月寫好歌詞，由玉孫作曲，MV由「山除薇害」罷團發言人阿美，以及張作驥《優雅的相遇》女主角龔葳擔綱演出，兩人飾演一對美麗髮姐，大跳職棒啦啦隊「三振舞」，將說謊又偷錢的渣男趕出理髮院（立法院）。

對於影片勾起網友討論，陳世杰坦言：「跟走在第一線的人比起來，我們這些創作拍片的人真的微不足道，真的感謝全台灣罷團志工的辛苦付出。」

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