《金曲專訪》王彙筑角逐台語歌后 慟別亡父留下遺憾

準歌后王彙筑入圍本屆金曲獎共四項大獎。

（記者胡舜翔攝）

記者陽昕翰／專訪

王彙筑以專輯《滴滴答答》入圍本屆金曲獎四項大獎，包括「最佳台語女歌手」、「最佳台語專輯」、「最佳作曲人」與「年度專輯」的肯定。然而，她在發片後卻迎來人生低潮，經歷父親病逝打擊，遺憾始終鼓勵她做音樂的爸爸，沒能看到她在演藝圈闖出成績。

王彙筑透露，爸爸罹患帕金森氏症多年，臨終前全身插管、無法言語，「爸爸從我高中時就很支持我玩音樂，我人生的第一把吉他，就是他帶我去挑的。」

請繼續往下閱讀...

王彙筑在2012年參加徵選活動出道，與告五人的雲安等人一同被黃韻玲、鍾興民發掘，首張專輯就入圍金曲獎最佳新人。

結束與前東家合作後，她選擇獨立發展，面臨龐大經濟壓力之際，父親又在8年前確診帕金森氏症，她也得扛起家庭的重擔。

這幾年龐大的醫藥費用，王彙筑曾向朋友借錢週轉，所幸獲得文化部補助，讓她完成專輯計畫，「爸爸留下很多人生課題給我，我想把專輯做好，才會有機會延續這些記憶。」

王彙筑回憶，父親最後一次看她演出是在兩年前，當時行動困難，仍堅持坐輪椅到場支持，「我很想帶他去游泳、爬山、打棒球，可惜已經沒有機會了。」

王彙筑曾請媽媽在病房播放自己的創作，希望用音樂陪伴父親走完最後一段路，「我常告訴媽媽，我們唯一能做的事，就是把爸爸照顧好，這些年我們都有一起努力了。」

專輯中收錄的《愛著較慘死》，是她寫給父母的一首歌，「尤其看到爸爸在生病的階段，媽媽還是全心全意地愛著他。」她用創作記錄這些年的心境，選擇以母語創作，完成這張承載親情與回憶的作品。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法