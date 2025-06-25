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娛樂 最新消息

金曲36沒主持人 Energy引言「蹲起來」

金曲36沒主持人 Energy引言「蹲起來」Energy今年擔任金曲開場引言人，更入圍兩項大獎。
（相信音樂提供）

〔記者侯家瑜、張釔泠、陽昕翰／台北報導〕第36屆金曲獎本週六在台北小巨蛋登場，本屆打破傳統，典禮全程不設主持人，改由6組橫跨世代與曲風的音樂人擔任「六角引言人」輪番登場，分別是 Energy、TRASH、桑布伊、許富凱、蔡健雅與羅文裕；這也是暌違28年，金曲獎再度出現無主持人形式。

搖滾樂團JADE主唱嘟嘟（左）、鼓手AJ今年三度叩關金曲獎。（記者胡舜翔攝）搖滾樂團JADE主唱嘟嘟（左）、鼓手AJ今年三度叩關金曲獎。（記者胡舜翔攝）

今年強勢回歸的Energy，不僅擔任開場引言人，更入圍兩項大獎。他們感謝歌迷支持，也分享《星期五晚上》成功祕訣：「下班就該跳舞放鬆，大家一起蹲起來！」TRASH第四度入圍「最佳樂團獎」，直言金曲獎像是音樂旅程中的加油站，讓音樂人們喘口氣、再出發。

金曲36沒主持人 Energy引言「蹲起來」鄭雙雙入圍金曲新人獎，將挺著孕肚走紅毯。
（記者潘少棠攝）

桑布伊強調語言是文化靈魂，希望年輕創作者繼續以傳統為根，打造原民新聲。許富凱則形容金曲是一年一度的音樂聚會，「讓不同語言、風格的人因音樂相聚」，更讓被忽略的好作品重見天日。羅文裕長年耕耘母語創作，也擔任過多位歌手的重要製作人，他鼓勵年輕創作者：「在這個語言多元、分眾精準的時代，音樂最大的力量就是做自己。」

蔡健雅笑說這是首次當引言人，比唱歌還緊張，但她深信：「這是一群音樂人，用自己的方式主持音樂，為彼此打氣，也為音樂發聲。」

雙人另類搖滾樂團「JADE」由主唱兼吉他手嘟嘟與鼓手AJ所組成，他們以《Creeper》三度叩關金曲獎，今年要搶「最佳樂團」、「最佳演唱錄音專輯」兩獎。兩人直呼對於得獎沒有得失心，AJ更開玩笑說：「能穿到西裝就好。」

此外，本屆金曲獎最佳新人的入圍者，包括鄭雙雙、張淦勛、someshiit山姆、JUD陳泳希、姑慕．巴紹、Andr昨天一起出席「2025GMA金曲國際音樂節」開幕活動演出。

鄭雙雙挺著7個月大的孕肚現身，感動分享，寶寶現在每天都在肚子裡面狂踢，「有跟他說帶給我好運，一起快樂的去派對。」本週六將挺著孕肚走紅毯。

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