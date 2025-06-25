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林柏宏衰捲家族債務糾紛 黃鐙輝嘆「父債子還」觀念落伍

黃鐙輝（左）與楊繡惠到國外出外景搞笑答喙鼓（鬥嘴），培養出好感情。（記者潘少棠攝）黃鐙輝（左）與楊繡惠到國外出外景搞笑答喙鼓（鬥嘴），培養出好感情。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃鐙輝主持公視台語台節目《行！鬥陣出國去！》與來賓楊繡惠昨出席媒體茶敘，聊到這次一起出外景，黃鐙輝爆料楊繡惠「太會買」每次收工都跑去購物，楊繡惠則抱怨對方太愛唸，不過也稱讚對方整趟旅程都很貼心、不愧是好老公代表。

黃鐙輝、楊繡惠首度一起出國拍節目，黃鐙輝表示，只要有楊繡惠的地方就特別熱鬧，楊繡惠則說在旅程中重新認識黃鐙輝，「他從上飛機那刻就變了一個人，很像是我爸爸的感覺。他很會照顧人，我這次跟他出國這麼多天，真的『足感心』！」

而黃鐙輝過去在電影《六弄咖啡館》和林柏宏合作過，昨林柏宏捲入家族金錢糾紛中，被控冷處理，黃鐙輝表示自己不知情，但認為這畢竟是爸爸跟伯父的債務，「這個也不能『熱處理』吧，現在不流行父債子還吧，祝福他們可以和平解決。」黃鐙輝笑言自己也常被丈母娘要錢，但他霸氣表示會直接給對方，和丈母娘從未計較過，認為家族間金錢的糾紛還是要看怎麼用智慧去處理。

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