傳林柏宏拒還父債 叔伯怒批忘恩負義

林柏宏捲入父親債務風波，挨批走紅後忘恩負義。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕林柏宏出道以來幾乎零負面新聞，不料昨捲入父親欠債親兄弟風波，遭叔伯怒批走紅後忘恩負義，為金錢和親戚撕破臉。本報詢問林柏宏經紀人此事，對方回說林整天在拍戲，收工後回覆，至截稿前尚未回應。

林柏宏四叔昨出面，怒轟林柏宏父親向3兄弟「半借半騙」逾千萬元，還指林父長年以來需要錢就來借，「結果進去他們口袋就拿不回來了」，痛斥林柏宏父親是惡劣大騙子，又只敢騙家人。

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去年10月起，林柏宏四叔原本和林父談好每個月還5000元，之後卻又表示兄弟間債務是多年前的事，沒寫借條，且已過法律追溯期，讓四叔直呼切心，氣得說：「兄弟間本來就沒在寫借據。」

叔伯希望林柏宏能勸父親處理，卻遭林柏宏回嗆「希望我處理什麼？」、「你們不是我的債權人」之後已讀不回，四叔直言二哥曾幫助過林柏宏，批他忘恩負義；不少網友得知後，一面倒認為「父債子還」年代早已過去，還有人直言「孩子沒必要幫父母還債，會還的是上輩子燒好香」。

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