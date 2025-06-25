胡宇威PK陳庭妮廚藝 《星廚之戰》合體偷放閃

鍾欣凌（中）率領明星廚助姚淳耀（左起）、李玉璽、胡宇威、安心亞、林予晞、白潤音、陳庭妮、蔡詩芸、黃偉晉和懷秋，互相切磋廚藝。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台中報導〕料理競賽實境節目《星廚之戰》昨在台中舉行開錄記者會，集結白潤音、安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸與懷秋等10位藝人擔任廚助，並由鍾欣凌領軍掌舵。

鍾欣凌受訪時大方點評各路廚助，表示最看好蔡詩芸，稱讚她膽大心細，應該可以顧好全場流程。她也不諱言，最不被看好的廚助是李玉璽：「我以前認識他時，他只會撒蔥花！」同時也點名林予晞太容易給自己壓力，可能會因為緊張而失誤。

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首次與懷秋合作，鍾欣凌坦言相當驚訝，「他一直給我偶像男神的印象，居然來參加廚藝節目，讓我超期待他的表現！」

現場眾星也分享備戰趣事。姚淳耀回憶曾削掉手指一塊肉，還掉進菜裡，導致整道料理報銷；胡宇威與老婆陳庭妮首度廚藝同場較勁，互虧互挺，展現恩愛默契；蔡詩芸則自嘲有「bitch臉」（臭臉），在廚房做菜會讓自己看起來比較親切。

其餘廚助也各具風格，安心亞曾做過墨魚大㸆、黃偉晉自封廚藝小白、懷秋分享韓餐背景想幫媽媽減壓、白潤音從零開始學剁雞腿、林予晞視煮飯為生存技能，李玉璽則笑說因自己不做菜，家裡本來沒有規劃廚房。

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