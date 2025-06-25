賀瓏分手天殘擁Albee風波延燒

賀瓏（左）與Albee被拍到日本同遊，互動親密，引發緋聞風波。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕喜劇演員賀瓏近日被拍到與同事Albee一同遊大阪，觀景台上親密牽手自拍，宛如熱戀情侶，引發緋聞熱議。適逢情感風波延燒，賀瓏所屬的薩泰爾娛樂突於前日聲明，證實雙方已結束合作，形同宣告與創辦人博恩所屬團隊徹底分道揚鑣。Albee昨也首度發聲澄清自己非第三者。

才遭薩泰爾切割 又爆前任為他墮胎 現任澄清非第三者

賀瓏在個人社群發文，感性寫下：「謝謝薩泰爾多年來對我的栽培。」並坦言這兩個月發生了很多事，更首度公開已故前女友天殘在世留下的最後文字，透露兩人於4月6日和平分手且無第三者介入。

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賀瓏已故前女友「天殘」生前最後留言被曝光。（翻攝自IG）

然而此番說法立刻遭到天殘生前摯友林妍霏打臉。她在社群平台揭露對話截圖，痛批賀瓏讓天殘「為他墮胎」，還因害怕被認出，只讓女方獨自進入診所。天殘術後身心俱疲，血流不止卻無人照料，只能在病榻上獨自承受。

針對第三者傳聞，Albee昨也首度發聲澄清：「我可以很坦蕩蕩地說，沒有。」強調兩人僅在賀瓏分手後才開始互動，過去兩年在《賀瓏夜夜秀》合作期間毫無私交，甚至訊息都止於工作群組。她也證實天殘在過世前一日曾與賀瓏見面，並看到她與賀瓏的訊息，但當時內容僅屬朋友對話，毫無越界。她最後還強調：「我沒有對不起任何一個人。」

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