小禎拉胡釋安幽默喊退休 要胡瓜繼續苦幹

小禎（右）笑喊要帶弟弟胡釋安（左）退休，讓爸爸胡瓜哭笑不得。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕綜藝天王胡瓜日前爆出已將6億財產分好分滿，卻獨漏愛妻丁柔安。昨他與兒女胡釋安、小禎一同出席《胡來旅行社》記者會，面對媒體提問3人妙語如珠、「笑」果連連。

談到爸爸分產傳聞，小禎火速發揮幽默天賦：「今天就是要來宣布，我們2個要退休了，希望瓜哥能在演藝圈繼續苦幹實幹。」令一旁的胡瓜聽完哭笑不得，而他也親自澄清：「分產的事早就跟兒女聊過了，現在就是跟時間競賽，我的房子在101對面，還要等都更。」胡釋安則說看到新聞時確實滿驚訝，小禎也認不住吐槽：「報導寫得好詳細，但一個也沒對，這才厲害！」

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關於兒女的事業，胡瓜也強調他們從不靠爸：「你看我節目都沒發他們，因為在演藝圈還是要靠自己，不然學不到經驗，也站不穩。」更話中帶刺補一槍：「我是不會幫忙打電話的啦！」疑似暗酸某綜藝圈前輩。

小禎透露女兒艾瑪已滿18歲，正打算找打工充實自己，「她拍過戲，但應不會進演藝圈，我和阿良（前夫李進良）都支持她打工，慢慢找出自己的興趣。」

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