晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小禎拉胡釋安幽默喊退休 要胡瓜繼續苦幹

小禎（右）笑喊要帶弟弟胡釋安（左）退休，讓爸爸胡瓜哭笑不得。（記者潘少棠攝）小禎（右）笑喊要帶弟弟胡釋安（左）退休，讓爸爸胡瓜哭笑不得。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕綜藝天王胡瓜日前爆出已將6億財產分好分滿，卻獨漏愛妻丁柔安。昨他與兒女胡釋安、小禎一同出席《胡來旅行社》記者會，面對媒體提問3人妙語如珠、「笑」果連連。

談到爸爸分產傳聞，小禎火速發揮幽默天賦：「今天就是要來宣布，我們2個要退休了，希望瓜哥能在演藝圈繼續苦幹實幹。」令一旁的胡瓜聽完哭笑不得，而他也親自澄清：「分產的事早就跟兒女聊過了，現在就是跟時間競賽，我的房子在101對面，還要等都更。」胡釋安則說看到新聞時確實滿驚訝，小禎也認不住吐槽：「報導寫得好詳細，但一個也沒對，這才厲害！」

關於兒女的事業，胡瓜也強調他們從不靠爸：「你看我節目都沒發他們，因為在演藝圈還是要靠自己，不然學不到經驗，也站不穩。」更話中帶刺補一槍：「我是不會幫忙打電話的啦！」疑似暗酸某綜藝圈前輩。

小禎透露女兒艾瑪已滿18歲，正打算找打工充實自己，「她拍過戲，但應不會進演藝圈，我和阿良（前夫李進良）都支持她打工，慢慢找出自己的興趣。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中