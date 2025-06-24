《胡如虹和她的藝人朋友們》聲音文學家鄭宜農 用歌聲探索宇宙奧秘

鄭宜農說以前玩音樂常夜歸，讓爸媽很擔心。（記者胡舜翔攝）

文／胡如虹

鄭宜農覺得現在正值年輕聽眾願意聽她說話的階段，她想把握影響力，多說一些話影響年輕人。（記者胡舜翔攝）

很多音樂人習慣在半夜寫歌、做音樂，覺得夜深人靜創作特別有靈感，但最近遇到很多音樂人都為了身體健康，開始改變生活作息，不再熬夜做音樂。

胡如虹（右）和他的藝人朋友鄭宜農。（記者胡舜翔攝）

北流董事長黃韻玲改變的最明顯，她從今年初就力行晚上9點就寢，清晨5點起床做早餐的健康生活；創作歌手鄭宜農以前都清晨3、4點才睡覺，現在也調整到午夜12點就乖乖上床睡覺，正在努力做到早睡早起。

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改變作息 不再讓爸媽擔心

比較特別的是鄭宜農笑稱自己改變作息是因為貪生怕死，而她的貪生怕死則來自於對爸媽的愛。

「近期意識到原來死亡是這麼一回事，原來變老是這麼一回事的時候，深刻體驗到很多該珍惜的東西，然後發現要健康才有辦法做你想做的事，然後才能去珍惜身邊的人。」今年38歲的鄭宜農發現爸媽變老了，身體陸陸續續出現一些狀況，突然有了很多的聯想，會害怕失去親人，也會想起小時候玩音樂常喝酒夜歸，讓爸媽擔心，尤其是爸爸最擔心她不懂得照顧自己，意識到要認真照顧自己，別再讓爸媽擔心。

多元創作 情緒最大的出口

鄭宜農父母都是藝術家，導演爸爸鄭文堂觀察敏銳，美編媽媽性格內斂沉靜，鄭宜農從小在爸媽的影響下，很習慣把對於生活的觀察和體悟化做文字、音符，無論是寫劇本還是寫歌，創作是她最大的情緒出口。

有人形容她是聲音文學家，她的內心有一個很大的宇宙，透過歌聲去探討宇宙生命的奧秘，歌頌簡單的生活日常，有一種若即若離的美感。最近推出的台語專輯《圓缺》，她用輕柔的嗓音配上電子樂，抒發對生離死別的害怕，還有對人世間種種不平的疑惑，愈聽愈讓人好奇她的腦子裡究竟在想什麼。

鄭宜農承認她很愛探索、發問，可能跟從小的環境有關，她是獨生女沒有兄弟姊妹，住在北投的半山上，又沒有同年紀的玩伴，家裡也沒有網路、第4台，只能看爸爸的藏書，自己探索。以前在書中世界探索，現在則在音樂世界裡探索。

探索提問 圓缺歌聲領悟使命

她說我們每天都在祈求神，問各種問題，《寬寬仔來到祢的面前》這首歌就是在問為什麼現在這個世界變成這個樣子？為什麼我們大家會互相傷害？為什麼會有戰爭，會有各種很荒謬的事情發生，這樣怎麼辦？但其實問這些都沒有答案。她這張專輯10首歌談的問題都沒有答案，可是她還是忍不住的提問，因為這些都是她現在心底的疑惑。

鄭宜農也特別寫了一首《留佇咱的血內底》致敬白色恐怖的受難家屬，她覺得現在剛好是年輕聽眾願意聽她說話的階段，可以讓年輕聽眾透過她的音樂去接觸、了解白色恐怖那一段歷史，至少那一段歷史不會被遺忘。

「可能再過5年，舞台就換人站了！所以要趁我說的話還有用，影響力還不錯的時候多說一點話。」鄭宜農有領悟到她的使命，想用《圓缺》裡的歌和歌迷相伴一段，對年輕聽眾有一些正面的影響。

月有陰晴圓缺，人有悲歡離合。鄭宜農嘗試在人類永恆的追尋與失落中，尋找一種面對生命中缺憾的態度，聽她唱起「有一工 雪落佇咱的頭鬃 時間一直咧行 咱嘛一直咧行…」但願有一天你我白髮蒼蒼，回首人生路，縱有缺憾，也覺得人生很圓滿。

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