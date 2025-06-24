懺悔酒駕 SUGA捐50億韓幣做公益掀熱議

SUGA（左）捐款幫助自閉症患者，和世福蘭斯醫院院長於「閔玧其治療中心」動工儀式上合照。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團「BTS」防彈少年團SUGA為團內最後一名結束兵役的成員，他退伍後第一件事就透過粉絲交流平台為去年8月酒駕事件致歉，展現誠意。韓媒昨報導，SUGA捐款50億韓元（約台幣1億元）幫助自閉症兒童和青少年，引來韓網熱議。

「BTS」柾國（前排左起）、j-hope、Jin、SUGA、RM（後排左起）、Jimin、V獲外媒預測有望透過全球巡演回歸。（翻攝自X）

SUGA原本預計21日退伍，最後使用剩餘假期，提前於18日重獲自由；心繫粉絲的他，決定先為過去酒駕事件再度懺悔，直言讓大家感到失望與擔心，承諾未來會更加努力，用行動回報粉絲們的愛。

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報導指出，SUGA以個人名義，向延世大學附屬世福蘭斯醫院捐款50億韓元（約台幣1億元），並設立「閔玧其（SUGA本名）治療中心」，用於幫助患有自閉症的兒童和青少年接受治療和實現社會自立。該治療中心昨舉行動工儀式，據報導，SUGA此次捐款為世福蘭斯醫院乃至延世醫療院所歷來收到藝人捐款中的最高金額。

韓網新聞曝光後，韓國網友多半支持SUGA，認為他雖然做錯事，但知錯能改，善莫大焉，願意再給機會，也有人直言50億韓元並非小數目，驚嘆他確實財力雄厚。

此外，BTS正式迎來全員退伍，引來國際媒體廣泛關注，外媒分析BTS合體將對全球音樂市場產生極大影響，除了替韓國流行音樂市場注入新能量，還有可能改變未來方向，也有媒體預測比起發新專輯，BTS展開全球巡演的機率也許更大。

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