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娛樂 最新消息

張清芳重返金曲頒獎 帥兒直言媽始終真誠

張清芳（左）攜長子Nathan上節目，母子真情對話惹淚。（TVBS提供）張清芳（左）攜長子Nathan上節目，母子真情對話惹淚。（TVBS提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮將於本週六晚間在台北小巨蛋舉行，昨主辦單位公布頒獎嘉賓名單，最吸睛的莫過於歌壇「東方不敗」張清芳暌違多年重返金曲舞台，將以頒獎人身分現身典禮，令人期待。

張清芳表示：「能夠再度站上金曲獎舞台，對我來說是莫大榮耀，也代表我還年輕！」她也不忘鼓勵年輕創作者：「勇敢做自己，從生活和人生經驗中找尋創作靈感，把作品當作情緒抒發的出口。」

今年金曲頒獎嘉賓陣容華麗，包括9m88、J.Sheon、Karencici、美國國家錄音學院主席Panos A. Panay、千田愛紗、王若琳、李玖哲、李權哲、邱淑蟬、孫盛希、曹雅雯、陳明章、曾敬驊、黃妃、頑童MJ116、舞思愛、蔡振南、盧廣仲與麋先生等超過20位藝人共同參與，星光指數破表。

日前張清芳也攜長子Nathan登上節目《看板人物》，談及母親在舞台上的魅力，Nathan直言媽媽最獨特的地方在於「始終真誠不做作」，無論接受訪問還是登台演出，都保有真性情，也因此深受粉絲喜愛。

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