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娛樂 最新消息

田馥甄完封高雄田調 感性談S.H.E姐妹情

田馥甄順利完成高雄兩場演唱會，希望歌迷牢記「田調」的精神。（何樂提供）田馥甄順利完成高雄兩場演唱會，希望歌迷牢記「田調」的精神。（何樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后田馥甄過去曾因聲音出狀況和地震，兩度取消在高雄巨蛋的演唱會，前幾天終於順利完成高雄衛武營戶外劇場兩場演出，回想事前有歌迷留言打氣：「馥甄，高雄永遠等妳。」讓她當場難掩情緒波動哽咽。

這次高雄場「田調」Live in Life野地小巡演，田馥甄特別選唱《口袋的溫度》傾訴她與高雄特別的情誼。好姐妹Selina和Ella南下相挺，也帶給歌迷大驚喜。

田馥甄感性談到好姐妹：「她們也在做著人生幸福和開心的事，她們也在發光，我們真的是上天的恩賜，讓我們有這麼美好的情感，從小時候十幾歲，一路懵懵懂懂走到現在，感情越來越濃烈，越來越相愛，這是上天給的緣分，謝謝妳們，謝謝老天爺！」Selina聽了爆哭，身旁的Ella摸摸她的頭給予安慰。

高雄場田馥甄把原本戶外劇場觀眾席的階梯作為舞台，階梯層次加上唯美燈光，設計不同光影為每首歌打造獨特的視覺饗宴，她讚嘆：「除了大自然，台灣也有漂亮建築之美！」並獻唱《Love》、《一一》作為高雄場限定歌曲。

田馥甄感性告訴歌迷：「如果有一天不再有田調，我也不一定有能力或有辦法繼續唱歌給你們聽，要記住這段旅程帶給你們什麼，把這些帶進生活裡面。」

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