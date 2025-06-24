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娛樂 最新消息

周興哲三十而立 人生三重奏

周興哲慶祝30歲生日，並宣布9月將重返小巨蛋的好消息。（星空飛騰提供）周興哲慶祝30歲生日，並宣布9月將重返小巨蛋的好消息。（星空飛騰提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「創作新天王」周興哲前天「三十而立」，在眾親友祝福中切下30歲生日蛋糕，昨天更正式官宣「Odyssey旅程」演唱會要在9月重返小巨蛋的好消息；此外他所主演的《來！金來號》也將上檔，周興哲感性說：「這兩件事對我來說都很新鮮，也很像30歲該做的事，去嘗試、去表達，也去接受一個不一樣的自己。」

周興哲（右）昨天親自牽著女兒的小手去上學。（翻攝自IG）周興哲（右）昨天親自牽著女兒的小手去上學。（翻攝自IG）

慶生之後，周興哲昨天正式展開30歲生活的第一天，對他來說很有紀念意義，因為女兒也迎來人生第一天入學。他親自牽著女兒的小手去教室，在等待下課的過程中，獨自到附近的咖啡廳吃早餐。周興哲打趣：「心情有一點複雜，腰也有一點痛。」至於為何腰痛？他解釋：「只是想要搞笑而已。」

「台新銀行周興哲Odyssey旅程巡迴演唱會 台北返場」是周興哲自2022年首度挑戰360度四面台後，暌違3年再度唱進小巨蛋。「Odyssey旅程」IP自啟動以來，周興哲走遍世界、征服全球舞台，如今以三十之姿帶著更強大的歷練回歸，粉絲都欣喜若狂，更敲碗他唱進大巨蛋。

周興哲對於即將到來的9月充滿期待，新戲《來！金來號》也將上檔，這是周興哲首次擔任戲劇男主角，挑戰了一個與自己生活狀態完全不同的角色，讓他學會從全新的角度，看待人與人之間的距離，「有時候演完那場戲，我會想，如果我是他，我會這樣做嗎？」他苦笑著說：「這種內心的拉扯，也是滿30歲的我更能體會的事了。」

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