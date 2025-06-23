FEniX下海爆肌 濕身猛男秀

FEniX現身海邊，脫衣狂曬肌肉超養眼。（記者潘少棠攝）

記者胡如虹、侯家瑜／專題報導 記者潘少棠／攝影

偶像男團FEniX在蘇澳的陽光、大海誘惑下，搖身一變成「行走費洛蒙」的狂野男團！

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FEniX到南方澳豆腐岬進行SUP立槳、龍舟板、浮潛與跳水等一連串水上活動。（記者潘少棠攝）FEniX到南方澳豆腐岬進行SUP立槳、龍舟板、浮潛與跳水等一連串水上活動。（記者潘少棠攝）

FEniX前陣子為了首場大型演唱會，上健身房操肌、練舞，精神緊繃，好不容易演唱會結束後，5位團員終於可以鬆一口氣，日前特別去蘇澳泡冷泉放鬆身心，在飯店內游泳戲水玩不夠，FEniX還特別參加瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店安排的海上活動。夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX與李承隆5位團員到南方澳豆腐岬進行SUP立槳、龍舟板、浮潛與跳水等一連串水上活動，還學了救生衣的正確穿法。

李承隆。（記者潘少棠攝）

承隆胸肌帥爆 家齊男模身材

當天一早，FEniX就現身海邊，脫衣狂曬肌肉，養眼程度連艷陽也擋不住，承隆雖然是FEniX的忙內，卻是公認健身成果最好的團員，胸肌線條明顯；不過承隆卻說峻廷身材練的最好，很想跟峻廷一樣練出完美比例；家齊則以一雙白皙直長的模特兒級美腿成為焦點；隊長MAX雖然不諳水性，卻展現帶頭精神，什麼活動都說：「我可以」；擁有救生員與游泳教練證照的浦洋水性最佳，全程不穿救生衣，輕鬆在海裡示範各種高難度動作，讓教練忍不住問他要不要留下來工作。

曹家齊。（記者潘少棠攝）

峻廷勇氣擔當 MAX放膽拚了 浦洋水性佳

最考驗團隊默契與肌耐力的「龍舟板體驗」，FEniX從唱跳偶像秒變划手，汗水與海水齊飛；接著進行浮潛活動時，不會游泳的峻廷竟成為第一個跳下海的人，奮勇下水的表現被讚為當日勇氣代表。原本躊躇不前的MAX，聽到大家說「海底真的超美」後，也毫不猶豫的跟進。

夏浦洋。（記者潘少棠攝）

壓軸登場的跳水挑戰，共分平跳、前滾翻與後滾翻三個階段。浦洋不僅帥氣完成所有動作，更逐一示範如職業選手般的姿勢，氣場全開。MAX在前滾翻時一度打退堂鼓，卻突然在後滾翻主動喊出「我第一個來」，帥氣一躍成為焦點。而平時怕水的承隆雖然在每一跳都面露驚恐，最後一跳還是由教練協助完成，仍堅持完成三項關卡。

MAX。（記者潘少棠攝）

從龍舟板齊心協力到跳水突破自我，FEniX不僅秀出長期健身和飲食控制的好身材，更展現滿滿兄弟情與默契，5位團員透過這次陽光下的海上活動，再度向歌迷展現FEniX團結一心的精神，並且預告承隆將推出個人單曲，峻廷和浦洋已有新的戲約，MAX也正在努力寫歌，FEniX會以單飛不解散的方式挑戰各種表演，成為不時可以帶給歌迷驚喜的實力派男團。

陳峻廷。（記者潘少棠攝）

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