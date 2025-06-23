頌樂中文繞口令100分 笑想住台灣領紅包

頌樂昨天除了唱韓文歌之外，其他都用中文發言，誠意十足。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團MAMAMOO主唱「Solar」頌樂昨在台北國際會議中心舉辦個人粉絲演唱會，3000張門票完售，苦學中文7個月的她，全程都以中文與容順（粉絲名）對談，讓韓文口譯完全沒有發揮空間，台灣粉絲也感受到她滿滿的誠意。

頌樂昨以《WANT》與《HONEY》開場，並預告：「我會一直講中文喔，雖然中文很難，但我會努力嘗試看！」果然整場活動當中，頌樂中文連發，連「笑死」、「真假」、「真冰涼」等用詞都很會用，更聽說台灣有「結婚前都能領紅包」的文化習俗，讓頌樂笑說：「那我也想住在這。」

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頌樂昨挑戰中文繞口令獲得滿分之外，還獻唱動力火車的《我很好騙》，緊接著演唱她的個人首支中文單曲《Floating Free》，合作歌手9m88驚喜登台合唱，嗨翻全場。

先前頌樂曾送上9m88本名的韓語印章，而9m88昨則回送刻有「頌樂」的印章，大讚頌樂：「中文變得這麼好、突飛猛進，大家給她一個掌聲好嗎！」讓現場歡呼聲不斷。

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