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娛樂 最新消息

林志穎爆被李玖哲拒絕3次 首度合體開唱兄弟魂爆發

林志穎與李玖哲首度聯手，帶來滿滿回憶殺。（爵士娛樂提供）林志穎與李玖哲首度聯手，帶來滿滿回憶殺。（爵士娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕林志穎迎接出道33年，與「金曲歌王」李玖哲前晚在馬來西亞開唱，兩人因參與《披荊斬棘3》結為好友，首度合體演出兄弟魂爆發，不過林志穎自爆當初在節目中3度邀請李玖哲一起組隊，卻被他拒絕了3次。

「穎風哲起演唱會2025」馬來西亞站林志穎共演唱11首經典作，其中超過一半配有專屬舞者與全新編舞，笑稱：「這次就是驗收我每天健走的成果。」

兩人在台上聊到相識的緣分，林志穎說：「當初在《披荊斬棘》時候邀請了李玖哲3次，結果都沒有加入我的隊伍，但沒關係，這個『穎風哲起』演唱會讓合體來得更珍貴。」

李玖哲接著說：「媽媽看到這次演唱會的海報，還問我『你是跟哪一個小弟弟一起唱歌？』」李玖哲向媽媽解釋：「他是Jimmy哥哥，他是天王耶。」反被媽媽虧：「你怎麼看起來比較像大哥。」

這次演出，林志穎的老婆陳若儀愛相隨；李玖哲也感動透露，林志穎小孩是他的粉絲；兩人更期盼這場演唱會不是單場限定，之後能夠延續到其他亞洲城市，甚至是全球舞台，開啟巡演之路。

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