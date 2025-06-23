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娛樂 最新消息

瑞士導演看《華燈初上》找到主角 鳳小岳《陌路》尋根多了2個弟弟

皮耶安東尼（左起）、鳳小岳、納曜達亞卡浪「3兄弟」主演《陌路兄弟》昨在北影首映，3人開心分享拍攝花絮。（記者王文麟攝）皮耶安東尼（左起）、鳳小岳、納曜達亞卡浪「3兄弟」主演《陌路兄弟》昨在北影首映，3人開心分享拍攝花絮。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕鳳小岳主演台灣、瑞士合製電影《陌路兄弟》昨在台北電影節首映，他和台法混血演員納曜達亞卡浪、瑞士演員皮耶安東尼飾演同父異母3兄弟；鳳小岳透露過去立志想當「世界的橋梁」，想和外國演員拍戲交流，這次夢想成真。

導演瑪莉亞尼科里埃爾透露，看了《華燈初上》就選定鳳小岳當電影主角。（記者王文麟攝）導演瑪莉亞尼科里埃爾透露，看了《華燈初上》就選定鳳小岳當電影主角。（記者王文麟攝）

瑞士導演瑪莉亞尼科里埃爾被問怎麼找到鳳小岳當主演，她說一直構想歐洲和台灣的連結，正巧看到鳳小岳參演的《華燈初上》就決定找他，後來才知道他在台灣很有名，透過友人牽線順利合作。

《陌路兄弟》為公路尋根之旅，在桃園、宜蘭、花蓮、雙北等地取景，劇組每到新景點就嘗寶島美食，像在桃園山上吃生豬肉，到宜蘭漁港吃海產，本身沒有兄弟的鳳小岳笑稱拍完後多了兩個兄弟，3人拍片感情融洽。

聊到拍片挑戰，鳳小岳駕駛手排車，表示有場在桃園山上，因車速過快覺得驚心動魄，幸好現在還活著。納曜坐在「哥哥」鳳小岳的車上，表示：「當時他一轉彎，我側邊撞到椅背。」鳳小岳連忙接話：「我有當場道歉。」

皮耶兩年前來台拍片，被炎熱酷夏洗禮，今年來台很開心在冷氣房宣傳。他的母語是法語，和鳳小岳、納曜認識4天就要演兄弟，表示電影是國際共通語言，完全不擔心，來台拍戲是認識台灣的最好方法。

林慶台在片中戲分不多，不過怒喊英文台詞非常到位。（記者王文麟攝）林慶台在片中戲分不多，不過怒喊英文台詞非常到位。（記者王文麟攝）

片中皮耶有全裸游泳戲，他坦言為拍片才去學，自豪現在變游泳教練。至於林慶台客串演鳳小岳和納曜的繼父，難得操英語「不要碰」，因為太入戲，讓皮耶當場嚇到，表示事後覺得逗趣。

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