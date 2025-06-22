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《hito亮點2 前後輩男團尬場》Energy五缺一舞台感滿分 FEniX李承隆掀衣露肌

Energy獲得多項獎，感謝歌迷支持。（記者王文麟攝）Energy獲得多項獎，感謝歌迷支持。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy去年強勢回歸歌壇，締造許多驚人奇蹟，昨晚在hito流行音樂獎獲得多項大獎，Toro面對親人重病想陪伴最後一段路，仍敬業趕到現場加入台上演出。另外新生代人氣男團FEniX台上勁歌熱舞，後台還扯衣秀胸肌。

在本屆金曲獎入圍最佳演唱組合，並以《星期五晚上》入圍年度歌曲的Energy，昨晚先以《星期五晚上》獲得hito音樂獎百首單曲冠軍，另外也獲得進榜最久歌手等大獎。

不過領獎時台上僅出現3位團員，團長牛奶表示，坤達因為節目錄影不克前來，另外，Toro缺席領獎，是因為家人重病，不過他最後還是加入登台表演《馬上去》等歌曲，演出後又立即返回醫院陪伴久病家人走最後的旅程。

FEniX李承隆掀開外套露出結實胸肌。（記者王文麟攝）FEniX李承隆掀開外套露出結實胸肌。（記者王文麟攝）

FEniX昨晚在典禮上率先登台領獎，獲得「hito潛力唱跳團體」，也現場展現帥氣唱跳實力，獻唱《有多愛》、《Fire Fighter》等歌曲。

李承隆被團員爆料：「有一次脫掉上衣，舞蹈老師嚇到驚呼：『你也太大了吧！』」昨後台他當場掀開外套，果真露出超大結實胸肌。

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