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娛樂 最新消息

蔡依林慾望女神壓軸！12月攻大巨蛋

蔡依林身穿黑色皮革裝，腳踩逆天長靴首唱新歌。（華納音樂提供）蔡依林身穿黑色皮革裝，腳踩逆天長靴首唱新歌。（華納音樂提供）

〔記者陳慧玲、陽昕翰／台北報導〕「2025 hito流行音樂獎頒獎典禮」昨晚在小巨蛋登場，天后「Jolin」蔡依林壓軸首唱新歌《Pleasure》，為典禮帶來最高潮，現場主持人也宣布，Jolin將在12月唱上大巨蛋。三金得主盧廣仲獻唱已故金曲歌王方大同歌曲，台上、台下都感動落淚。

由Hit Fm聯播網主辦的hito流行音樂獎，星光雲集，邀集21組歌手、團體出席，並由DJ Bryan、GiGi、阿娟、Dennis擔綱典禮主持人，Jolin率領12位洋男舞者，全球首唱新歌《Pleasure》，天后身披黑色的皮革裝，腳踩逆天長靴，看來宛如一座鬼斧神工完美雕刻的女神像亮相，在3大層巨大LED建造的「原罪之牆」露面，登上高達3層樓的慾望神殿頂端。

開場Jolin呢喃「Call me Mommy」，隨著節奏變化，12名身穿透視剪裁皮革的男舞者現身，把頂尖編舞家Robbie Blue力與美的編舞首次公開在粉絲面前。

Jolin重現MV中帶領萬人獻祭的女祭司場面，在舞台上扮演愉悅之母，接著戴上帥氣墨鏡，加碼選唱重新編曲的《Play我呸》，6分半鐘的演出，讓萬名觀眾看得目不轉睛。即將發片的她也預告：「晚上看表演，下禮拜聽新歌，媽咪把暑假的舞蹈作業都安排了。」

三金得主盧廣仲演唱多首方大同歌曲，追憶好友。（記者王文麟攝）三金得主盧廣仲演唱多首方大同歌曲，追憶好友。（記者王文麟攝）

盧廣仲致敬摯友方大同惹粉哭  Ella透視薄紗辣登舞台

盧廣仲受邀擔任「絕對音樂」特別表演，他一直相信有機會能和方大同合作，但承諾卻成為遺憾，只能用歌聲追憶他，也將方大同「夢想家」的理念傳遞下去。

典禮上盧廣仲一連獻唱方大同的《LOVE SONG》、《才二十三》、《愛愛愛》等歌曲，場面動人，最後自己也忍不住哭了，事後受訪，盧廣仲透露有夢到方大同，在夢裡告訴他：「希望你會喜歡我唱你的歌。」

Ella獲得最受歡迎女歌手，希望成為家人驕傲。（記者王文麟攝）Ella獲得最受歡迎女歌手，希望成為家人驕傲。（記者王文麟攝）

Ella獲得hito最受歡迎女歌手，除獻唱《BAD HABITS》專輯裡的歌曲《廢》，另外也帶來大彩蛋，高唱S.H.E代表歌曲《Super Star》，全場大合唱氣氛熱鬧。畢書盡獲得最受歡迎男歌手，對歌迷說：「我會繼續寫繼續唱，希望每首歌陪你們走一段路。」另外hito男女歌手分別由林宥嘉和魏如萱獲得。

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