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娛樂 最新消息

（人物專訪）陳乃榮演戲吸收養分為創作加溫 今晚開唱繳成績單

陳乃榮覺得從戲劇得到的養分，讓他回歸歌手更充實。（記者潘少棠攝）陳乃榮覺得從戲劇得到的養分，讓他回歸歌手更充實。（記者潘少棠攝）

記者陳慧玲／專訪

★曾苦等歌神新歌首播  迷戀鋼琴王子苦練琴藝

陳乃榮曾為了等待「歌神」張學友的新歌首播，在收音機前坐了一下午，只為能第一時間錄下來好好重複聆聽。他也曾迷戀「鋼琴王子」理查克萊德門，自發性苦練鋼琴，還買譜自學，彈奏爸媽最喜歡聽的《第六感生死戀》主題曲。

今晚陳乃榮將登上NUZONE舉辦「未完待續」演唱會，將對音樂的喜愛完整呈現，除了獻唱新專輯《Whisper》裡的新歌，還要獻上《終極三國》裡粉絲喜愛的插曲。

雖然相隔多年才出專輯，但陳乃榮說這些時間裡他演了戲劇、音樂劇，「終於經歷這段路了，回來我還是個創作歌手，人生路沒有白走，吸收這些養分，更坦誠面對自己，做有溫度的專輯。」

陳乃榮喜歡做配樂，有很大的成就感。（記者潘少棠攝）陳乃榮喜歡做配樂，有很大的成就感。（記者潘少棠攝）

★默默完成多部戲劇配樂 超有成就感

陳乃榮還談到，以前他沒想當明星，只想當音樂圈的人，對配樂很有興趣，這些年來幫很多網路劇、廣告做配樂，很有成就感，笑說：「看著小帥哥、小鮮肉們演BL劇、親密戲，我也默默做好幾部戲劇配樂了。」

提到老婆賴琳恩，陳乃榮說：「最欣賞她個性特質毫不虛偽做作，真不容易，總是做的比說的多，她很善良，同理心極強！」另透露：「我喜歡檢討自己，完美主義到不行，老婆一句『為何把自己困在沒必要的自責裡』，就安慰到我了。」

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