&TEAM台北霸氣狼舞 王奕翔嗨喊台北我回來了

王奕翔（前）返台表現精彩，坦言有些緊張。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕國際男團&TEAM昨首次來台舉行專場，台灣成員「NICHOLAS」王奕翔終於回到家鄉舉行專場，他大喊：「台北我回來了！」表示對台粉感到很驕傲，獲得如雷歡呼聲。

&TEAM昨首度在台開專場，王奕翔（左二）率領隊友化身狼人帥氣登場。（記者王文麟攝）

&TEAM出道近3年，成員來自日本、韓國及台灣，9人昨開場就獻唱新歌《月狼》，化身狼人霸氣登場，還大跳矇眼舞，帥氣又性感。成員也紛紛以中文、台語打招呼，包括「打給賀（大家好）」、「呷飽袜（吃飽沒）」，K很開心繼去年在高雄演出後，今年終於來到成員的家鄉台北開專場。

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NICHOLAS坦言有些緊張，不過也給現場台粉「特殊待遇」，他知道大家不喜歡叫他的藝名，昨特別開放大家喊他的本名，全場5000人大喊「王奕翔」，讓他興奮回應：「台北！我回來了！」

創造特別為台粉染金髮，比出臉頰愛心超可愛。（FU Entertainment、DJB提供）

TEEN TOP成員創造飛台會粉 絲

韓團TEEN TOP成員創造今天下午5點舉行見面會，這是他退伍後首次來台，昨受訪被問到撞臉「朴敘俊」一事，他非常榮幸且開心，坦言希望能夠進軍戲劇圈，最想拍攝動作戲。

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