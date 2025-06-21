SEVENTOEIGHT韓國特訓操到斷電 朴鎮佑確定退團 6帥送祝福

SEVENTOEIGHT改以6人體制重新出發，成員彭义翔（左起）、王學駿、D’OM、陳麒文、美祥、陳柏佑正在韓國受訓。（天空娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團SEVENTOEIGHT的韓籍成員朴鎮佑確定退團，所屬的天空娛樂表示：「SEVENTOEIGHT將以6人體制繼續活動，團體不會停下腳步，並將以更成熟的面貌回應大家的支持。」成員也向資朴鎮佑獻上祝福。

SEVENTOEIGHT韓籍成員朴鎮佑確定退團。（資料照，記者陳逸寬攝）

隊長陳麒文表示：「很謝謝前段時間他與我們在台灣的陪伴，希望他未來人生道路上更成功，很開心能與他相識。」近來SEVENTOEIGHT「消失」一個半月，前往韓國首爾培訓。

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對於整天的訓練課程，陳麒文形容像是升學補習班，包括早起先鍛鍊體能，還有韓文、舞蹈、歌唱以及肢體儀態等課程，一路操到晚上才能回宿舍，根本是在挑戰人體極限。

陳柏佑苦笑說：「我們不是在上課的途中就是在練習，有一次真的全員練到斷電，一回到宿舍全躺平到早上，連澡都忘了洗。」

許久沒有見到台灣粉絲，SEVENTOEIGHT將暫停韓國特訓回到台灣，28日將登上兒童樂園舉辦的「星動樂園K-POP狂歡音樂祭」男團之夜開唱。

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