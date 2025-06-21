五月天大巨蛋特展 阿信怪獸導覽狂揭回憶殺

五月天首攻大巨蛋，阿信、怪獸抽空參觀MAYDAYLAND台北限定特展。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰、林欣穎／台北報導〕五月天大巨蛋演唱會及第36屆金曲獎頒獎典禮將在下週登場，阿信、怪獸抽空參觀導覽MAYDAYLAND台北限定特展，預告首次登上台北大巨蛋，再次創下五月天巡演硬體、特效之最，製作成本加碼台幣1.2億；蔡健雅是金曲獎最佳華語女歌手獲獎紀錄保持人，月底將挑戰第五度封后也成焦點。

五月天首攻大巨蛋，27日起將舉辦8場演唱會，MAYDAYLAND台北限定特展搶先在遠東Garden City大巨蛋店影城棟1樓光之花園開展，怪獸、阿信親臨「回到那一天」展區，兩人坐在復刻專輯《人生海海》長椅上，回憶當年拍攝封面的情景。

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當時氣溫超過35度，正值炎炎夏日，五月天熱到汗流不停，阿信忍不住笑問怪獸：「為什麼那時我們一定要在夏天出專輯？」而「任意門開」展區象徵五月天音樂的誕生起點，現場重現了怪獸的房間以及大雞腿練團室，勾起兩人滿滿回憶。

蔡健雅力拚第五座華語歌后，希望再創紀錄。（北流提供）

此外，金曲獎頒獎典禮下週六在小巨蛋登場，蔡健雅力拚第5度封后，期盼「幸運」再次眷顧，「獎不是有信心就能得，還得要看當天的天氣、宇宙信息、幸運數字是什麼，那些未知讓生活更精彩！」8月她也受邀參加在北流登場的「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」。

另外，台視特別製作《GMA Heat入圍就是肯定》節目特輯邀來多位入圍歌手分享創作歷程，入圍華語歌王的蕭煌奇談到：「參加金曲獎就像參加舞林大會，讓我發現原來有這麼多人做出這麼有特色的專輯。」角逐華語歌后火拚「二封」的魏如萱分享製作專輯的心情，其中獻給已故父親的《你還是你嗎》，錄製時魏如萱哭到暫停，也盼作品能讓聽眾正視內心的喜怒哀樂。

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