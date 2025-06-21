導演曝《超人》大衛超宅 笑喊來台「阿Ken家慶生」

大衛科倫斯韋（左起）、導演詹姆斯岡恩、瑞秋布羅斯納安一同出席《超人》馬尼拉記者會。 （華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北－馬尼拉連線報導〕全新《超人》昨在馬尼拉舉行記者會，導演詹姆斯岡恩率領新一代「超人」大衛科倫斯韋以及「露薏絲」瑞秋布羅斯納安與台灣媒體連線，岡恩猛虧大衛根本超宅，「大家都以為我很宅，他才是最宅的！」3人更打趣說若能像超人一樣飛行，最想飛到主持人阿Ken家幫他慶生，讓現場笑聲不斷。

岡恩形容大衛本人就像超人化身，「而且他很愛小孩，就跟超人一樣，只要穿上超人制服，就會被小孩環繞，同時我也覺得一部分的他有著一個老靈魂。」大衛說在「克拉克」與「超人」間轉換宛如同時扮演兩種面貌，「其實我們都曾希望能像他那樣自在切換。」

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詮釋新版露薏絲的瑞秋則形容角色充滿魅力，更說所有記者都是日常的英雄，「我們的超能力就是報導世界的大事，盡力讓它變得更好。」

記者會尾聲3人被問到如果能瞬間飛抵台灣最想去哪，岡恩先表示哪裡都想去，更笑說：「可以去你（主持人阿Ken）的生日派對啊！」讓阿Ken當場說「那就說好囉！我們現場有錄影！」《超人》將於7月9日在台上映。

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