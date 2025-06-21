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TOKIO國分太一主持棒全丟！傳霸凌員工索討私密照 謝罪宣布無限期停工

國分太一疑似涉及多項違規，經紀公司宣布無限期停止演藝活動。（翻攝自X）國分太一疑似涉及多項違規，經紀公司宣布無限期停止演藝活動。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本國民男團TOKIO（東京小子）的成員國分太一昨傳出因涉及多起違規事項，手上的6個節目不保，更宣布無限期停工。日媒傳出有可能是向員工索討私密照或者對工作人員惡言相向，不過具體犯下什麼樣的過錯，至截稿前仍是個謎。

現年50歲的國分太一是零負評男星，沒想到昨天傳出發生「不祥事」，引來網友議論紛紛。他主持的30年長壽節目《THE！鐵腕！DASH！！》所屬的日本電視台社長福田博之現身召開記者會，表示經第三方律師確認，國分太一涉及多項違規，將把他踢出《鐵腕DASH》。

國分太一（左）確定退出主持30年的《THE！鐵腕！DASH！！》，右為TOKIO隊友城島茂。（翻攝自X）國分太一（左）確定退出主持30年的《THE！鐵腕！DASH！！》，右為TOKIO隊友城島茂。（翻攝自X）

社長福田博之聲稱，不會提起刑事告訴，也不會處分員工，但電視台認為任用國分太一應該負起責任。至於案件是否有受害者？國分太一發生什麼事？福田博之皆以「涉及隱私」拒絕回答，惹怒現場日本媒體記者，怒轟「為什麼要開記者會」。

國分太一所屬的株式會社TOKIO宣布他將無限期停止活動，他本人也向相關人士、長期支持的粉絲深表歉意，強調將深刻反省。他的前輩木村拓哉這個月才公開兩集與國分太一合作的影片，目前已經下架，形同切割。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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