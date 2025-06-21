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娛樂 最新消息

《台北電影節揭幕》林柏宏演硬漢 獲封「湯姆克魯宏」

林柏宏獲封台灣阿湯哥，很開心能挑戰不同類型的角色。（記者胡舜翔攝）林柏宏獲封台灣阿湯哥，很開心能挑戰不同類型的角色。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕台北電影節昨揭幕，電影《96分鐘》是今年的開幕片，林柏宏、宋芸樺率劇組受訪，林柏宏難得接演硬漢角色，動作戲親自上陣，被劇組封為台灣阿湯哥「湯姆克魯『宏』」。

李李仁撞高鐵車廂掛彩 宋芸樺化身女打仔入戲深

該片以高鐵為題材，在台中的攝影棚建造高鐵場景，眾人笑說上班就是進高鐵拍攝，下班又坐高鐵回家，有一種「怎麼又回到這裡」的感覺。

林昀希（左起）、李李仁、林柏宏、宋芸樺及葉靜涵以電影《96分鐘》為台北電影節揭幕。（記者胡舜翔攝）林昀希（左起）、李李仁、林柏宏、宋芸樺及葉靜涵以電影《96分鐘》為台北電影節揭幕。（記者胡舜翔攝）

林柏宏、宋芸樺飾演夫妻，兩人過去就曾公開喊話，希望能夠合作，如今成真，宋芸樺稱林柏宏帶給她安心感，有種一見如故的感覺，林柏宏則稱「我娶到了好老婆」，一個眼神就能很有默契。

片中動作戲不少，林柏宏打到多處皮肉傷，李李仁則是與宋芸樺交手，爆料宋芸樺把他手弄出一大塊瘀青，但也強調事後宋芸樺有請喝飲料表達歉意。被問到弄壞場景，監製有沒有跟他求償？李李仁笑說反而是他該討醫藥費。

提到北影主持人劉品言懷孕結婚一事，宋芸樺當時人在洛杉磯，清晨接到電話，自曝整整愣了1分鐘。李李仁則透露，連晨翔在公開喜訊前有先通知他，得知女方是劉品言時，大聲「蛤」了一聲，身為婚姻前輩的他更開玩笑虧連晨翔「好自為之」。

日本性格男星阿部寬（左）、賈靜雯在《CandleStick》飆戲，互相大讚對方的演技。（日鹿株式會社提供）日本性格男星阿部寬（左）、賈靜雯在《CandleStick》飆戲，互相大讚對方的演技。（日鹿株式會社提供）

除了《96分鐘》外，林柏宏也參演日本電影《Candlestick》，該片由阿部寬、賈靜雯演出，阿部寬印象最深刻的是在台北101遭到逮捕的場景，並大讚賈靜雯很了不起。賈靜雯則佩服阿部寬沒架子，與創作者站在一起。

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