天王天后造型師闖歌壇 温嵐力挺馬天佑什麼都不是

温嵐（右）現身力挺香港造型師好友馬天佑推新歌。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港造型師馬天佑跨足歌壇推出新歌《我們什麼都不是》，他曾幫「阿妹」張惠妹、「周董」周杰倫、蔡依林及蕭亞軒等大咖打點造型，人脈驚人的他，還把跟阿妹及周董合作的紀念刺上身。

馬天佑昨天舉辦發片活動，好友温嵐現身站台，他們感情好到一起到英國去看碧昂絲的演唱會，「結果我喝醉斷片，他們說演唱會結束後我在門口亂翻滾。」最後被扛回飯店。

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對於跟天王天后的合作，馬天佑大膽要求阿妹素顏拍攝《偏執面》封面，之後就把專輯封面阿妹嘴上的蝴蝶刺在身上。

馬天佑幫周董做造型，也把專輯《哎呦，不錯哦》上的帽子變成刺青留念，「提醒我做這行要天馬行空，才能有些創新作品出來，不要被很多周圍環境侷限。」

此外，蕭亞軒近來復出錄製綜藝節目，造型也是由馬天佑操刀，馬天佑談到：「她現在狀態非常好，100分，私底下還會跳舞，她準備好了，真的是Elva is back！」之後可能有開唱計畫。

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