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娛樂 最新消息

《金曲客語入圍大集合 林鈺婷3度拚后》黃子軒得獎勝算AI給五顆星

本屆金曲獎客語入圍者齊聚一堂，最佳客語歌手獎米莎（後排左）、黃子軒（後排左四）、林鈺婷（後排右三）等老將對上「粹垢」樂團（前排） 。（記者胡舜翔攝）本屆金曲獎客語入圍者齊聚一堂，最佳客語歌手獎米莎（後排左）、黃子軒（後排左四）、林鈺婷（後排右三）等老將對上「粹垢」樂團（前排） 。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕第36屆金曲獎客語專輯、歌手共有10項提名，黃子軒、林鈺婷、米莎、「粹垢 TRAEGO」、秋林將爭最佳客語歌手獎，黃子軒首度以個人名義角逐金曲獎，提前去問ChatGPT自己的得獎勝算，得到了「五顆星」好彩頭，也算出幸運色是「藍色」，頒獎典禮會穿上身。

林鈺婷連續三年入圍歌手獎，打趣：「三次了，這次應該是我了吧。」透露這次的心情比較平穩，歸功於團隊， 老公、兒女都很支持她，小兒子有次聽到拳擊選手林郁婷奪牌，還興奮問她：「媽媽你得獎了嗎？」讓她覺得很可愛。

史上第一支客家龐克樂團「粹垢」首次闖入金曲獎，主唱尚群說：「總算輪我了， 以前看所有前輩很帥。」和眾多前輩一起角逐沒有壓力，「因為也不覺得會得獎，有入圍就很賺。」

入圍本屆最佳客語專輯獎的《亻厓个房間》邀請羅思容、米莎、楊淑喻（吉那）、邱淑蟬共同參與創作，4位歌手都得過金曲獎，羅思容表示：「合作起來很加分，大家都是不同世代 ，像朋友一樣分享工作。」

米莎以專輯《親愛的企鵝》入圍最佳客語歌手獎，隨身帶著企鵝，笑稱是「幸運物」，她曾獲金曲客語歌后，坦言想再拿獎，「 獎金很重要，有獎金才可以錄音。」

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