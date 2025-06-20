胡瓜放閃丁柔安 笑喊還年輕撇分產

胡瓜（中）趕場練團，與康康（右）、翁立友合體排練。 （記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王胡瓜近來遭爆分產，財產規劃全留給兒女，甚至傳出與老婆丁柔安情轉淡，私下貌合神離。對此，胡瓜昨天有備而來，連趕兩場活動都被記者追問，最後放閃稱：「我是離不開她的啦！請放心。」甜蜜與丁柔安同框放閃光。

胡瓜否認分財產，與丁柔安合體放閃。（記者潘少棠攝）

胡瓜昨天獨自出席「寶吉祥演唱會」活動，與愛徒賴慧如、陳怡婷及曾瑋中聊得很開心，對於分產傳言無奈回：「我那麼年輕幹嘛安排（指財產規劃），在詛咒我喔！」

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聽到與丁柔安被爆情淡，胡瓜忍不住笑回：「我們才剛出遊回來，先去香港，又去了日本，怎麼可能貌合神離，我們這麼恩愛，每次手牽手都被偷拍到。」

胡瓜隨後趕赴「鑽石舞台之夜演唱會」彩排，與康康、翁立友一起練團，這次大方帶著丁柔安現身，兩人還穿著同色系的情侶裝。

對於媒體的追問，胡瓜招認就是生活白癡，非常依賴丁柔安，包括起床就要靠老婆點外送早餐，「我連衣服都不知道放哪、房契、車子跟證件都是，連手機都是她在幫我撿。」他放閃稱與老婆每天都會親吻道別，康康聽了忍不住虧：「要不要再生一個？」

康康帶著嫩妻張家霈練團，透露為了跟翁立友打招呼，彩排前差點被車撞，「我這次如果被撞到，新聞可能就比你大條了。」又虧胡瓜的分產傳言。

由胡瓜統籌主辦的「鑽石舞台之夜」演唱會，8月2、3日將在台中惠蓀堂登場，購票可洽年代售票系統和四大超商。綜藝天王期許未來能繼續舉辦公益性質的演唱會，已經陸續跟李宗盛、張清芳、哈林、蕭敬騰等大咖聯絡，未來還會繼續舉辦。

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