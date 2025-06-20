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「獨活女帝」每月訪寶島一次 秀英向孔明力薦台灣感性

江口德子喊話下次要來享受台灣溫泉。（Hami Video提供）江口德子喊話下次要來享受台灣溫泉。（Hami Video提供）

〔記者鍾志均、廖俐惠／綜合報導〕日韓明星愛來台灣，感受寶島風情，包括「獨活女帝」江口德子在日劇《獨活女子的守則5》開播就提到迷上台灣，放話每個月都要來一次；「少女時代」秀英為主演韓劇《拜託戒酒吧》宣傳，突然化身觀光大使，向男主角孔明介紹台灣好去處。

秀英（左）向孔明推薦台灣觀光，兩人都想來寶島宣傳。（friDay影音提供）秀英（左）向孔明推薦台灣觀光，兩人都想來寶島宣傳。（friDay影音提供）

江口德子曾為《獨活女子的守則4》來台拍攝，回想上一季的台灣行，她說對霧台鄉的美景印象很深，也想參觀台灣故宮和體驗台灣溫泉；她還提到最愛是豆花，回日本後自己做糖水搭配豆腐重現味道，發現還是念念不忘正宗台灣味。

秀英對台灣的印象是浪漫又韻味十足，一句話似乎呼應最近紅遍韓國的「台灣感性」。她向孔明推薦：「真的有很多可以觀光的地方，夜市也有很多吃的東西，很多攤販會出來賣好吃的東西，非常浪漫，氣氛很好很有情調。」她還分享曾和工作人員一起去喝現場調的雞尾酒，孔明聽得眼睛一亮，立刻回覆：「我們要一起去台灣宣傳這部劇。」

《獨活女子的守則5》、《拜託戒酒吧》分別在Hami Video、friDay影音上架。

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